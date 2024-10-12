В Україні "терористи", а Путін — "захисник": як Стівен Сігал підіграв російській пропаганді у своєму новому фільмі (фото)

Актор-путініст дезінформує світ про війну, яку розв'язала Росія у мирній Україні

У четвер, 10 жовтня, на одній із російських онлайн-платформ відбулася прем'єра так званого документального фільму актора-путініста Стівена Сігала "В ім’я справедливості", присвяченого російсько-українській війні. Таким чином зірка боєвиків 80-90-х років продовжує поширювати російську пропаганду.

Центру протидії дезінформації дослідив фільм та вказав на міфи та основні прокремлівські наративи, які зображені у картині лизоблюда російського диктатора. Ззаначимо, що Сігал є "спеціальним представником МЗС Росії з питань гуманітарних зв'язків з США".

Що не так з фільмом Стівена Сігала "В ім’я справедливості"

Зйомки пропагандистської стрічки відбувалися на території колонії в Оленівці, біля руїн Маріупольського аеропорту та металургійного комбінату "Азовсталь". У фільмі Сігал фактично виправдовує збройну агресію проти України.

Кадри з фільму Стівена Сігала "В ім’я справедливості"

Кадри з фільму "В ім’я справедливості"

У фільмі війну названо "українським конфліктом", а території бойових дій — "зоною СВО". Загалом війна в Україні представлена як "реакція на агресію Заходу". Крім цього, актор, який особисто спілкувався з українськими полоненими, яких ув'язнила РФ, безпідставно називає їх, зокрема бригаду "Азов", "нацистами" і "неонацистами", звинувачуючи у "злочинах проти людяності". Україна показана у фільмі державою "нацистів і терористів".

Кадри з фільму "В ім’я справедливості"

Водночас, російських військових Сігал зображує "визволителями", які нібито "гуманно" ставляться до полонених, а їхні дії на ТОТ подаються як "визволення" місцевих жителів від українського гніту. Однак насправді російські сили на тимчасово окупованих територіях систематично порушують права цивільних, а українські полонені піддаються жорстоким тортурам.

Кадри з фільму "В ім’я справедливості"

Путіна американський актор показує "миротворцем і захисником", що нібито розпочав війну з метою "захисту людства". При цьому Сігал не згадує масові штурми росіян та величезні втрати окупаційної армії. Також у фільмі не вказуються підстави для початку війни проти України.

Кадри з фільму "В ім’я справедливості"

"Фільм "В ім'я справедливості" — це грубий інструмент кремлівської пропаганди, спрямований на виправдання жорстоких воєнних злочинів та загарбницької політики Росії. Він знятий не лише для російської, а й для західної аудиторії, аби створити фальшивий образ Росії як "захисниці" традиційних цінностей", — резюмують у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, що Стівен Сігал у 2016 році отримав російський паспорт, а СБУ у 2017 році заборонила актору в’їзд в Україну. У березні 2023 року Сігал публічно збрехав, що його батько був росіянином, хоча він народився в США. У Москві путініст має центр айкідо, який готує молодих росіян до вступу до армії РФ. Також у колишньої зірки є елітний будинок у Підмосков’ї.

Кадри з фільму "В ім’я справедливості"

Стівен Сігал — не єдина знаменитість, яка відкрито симпатизує терористичній політиці РФ. Раніше "Телеграф" розповідав, хто із зірок-путіністів зважився на життя в Росії.