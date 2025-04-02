Яйця по 17 гривень: НАБУ зробило нову заяву щодо гучного скандалу в Міноборони

Йдеться про завдання державі збитків у розмірі понад 700 млн грн

Скандал із "яйцями по 17" отримав продовження. НАБУ оголосило підозри фігурантам гучної справи із закупівлями для Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро. За інформацією правоохоронців, у рамках справи йдеться про завдання державі збитків у розмірі понад 700 млн грн.

"НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України в умовах повномасштабного вторгнення РФ", — йдеться у повідомленні.

Про підозру повідомили:

колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України;

власниці пов’язаних компаній-постачальниць;

двом керівникам компаній-постачальниць;

фізичній особі.

Їх підозрюють у розтраті, замаху на розтрату та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Варто зазначити, що імен у НАБУ не називають, проте, згідно з інформацією, що раніше вже з’являлася в мережі, йдеться, зокрема, про Тетяну Глиняну (постачальник*) та Богдана Хмельницького (ексначальника департаменту Міноборони з речового забезпечення ЗСУ, якого звільнили після скандалу).

*Як раніше ми писали, володіє фірмою "Гранд консалт", яка постачала військовим гречку по 50 гривень за кілограм. А бізнес-партнер її онука формальний власник фірми "Актив компані", яка постачала військовим яйцям по 17 гривень та картоплею по 22 грн. Крім того, вона має власний м’ясопереробний завод у Білій Церкві.

Цю інформацію, до речі, підтверджують і джерела ZN.UA, які додають, що зараз НАБУ нібито вивчає роль колишнього заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

Деталі справи

У січні 2023 року видання ZN.UA оприлюднило розслідування із закупівель Міноборони продовольства для армії. Засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов розповів, що оборонне відомство закуповує продукти для ЗСУ вдвічі-втричі дорожче порівняно з цінами в магазинах Києва. Він порівняв окремі позиції із цінами у столичному "Сільпо". У своєму розслідуванні журналіст посилався на документи, отримані від джерела у ЗСУ.

З’ясувалося, що Міноборони закуповувало яйця по 17 грн за штуку. При цьому роздрібна ціна в магазині була тоді близько 7 грн за штуку.

За даними слідства, протягом 2022-2023років забезпечення армії продуктами харчування відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найбільш вживані, як-от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід замовлялись зрідка або ніколи.

"Ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня або абрикоси взимку). Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки", — пояснюють правоохоронці.

Як з’ясувалося, внаслідок таких махінацій протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, які контролює один власник, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн, що підтверджено висновком комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

"Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Республіці Хорватія та іншої нерухомості", — йдеться у матеріалі.

До речі, про які готелі йдеться раніше вже розповідав "Телеграф".

У НАБУ зазначають, що скоєнню злочину сприяв чиновник Міністерства оборони України, який під час підписання договорів "не помічав" цінових аномалій у каталозі.

Крім того, правоохоронці встановили, що після появи інформації про "яйця по 17" у медіа учасники операції знизили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн. грн.

Після скандалу Міноборони вжило відповідних заходів: порядок закупівлі змінився, запроваджено окремі пілотні проєкти. Слідство продовжується.

Нагадаємо, все про скандал Міноборони з нібито закупівлями їжі ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.