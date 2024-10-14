Яніна Соколова отримала 8 років ув'язнення в Росії: за що її засудили

Журналістку Яніну Соколову "покарали" у країні-агресорці

Відому українську журналістку та телеведучу Яніну Соколову засудили до восьми років колонії за звинуваченням у "розпалюванні ненависті та ворожнечі" в Росії. У цьому випадку — заочно.

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на прокуратуру РФ. "Суд заочно засудив українську телеведучу Яніну Соколову до 8 років колонії за звинуваченням у розпалюванні ненависті та ворожнечі", — йдеться у повідомленні.

2023 року МВС Росії оголосило Соколову в розшук. Тоді зазначалося, що українська журналістка "висловила позицію щодо необхідності вбивства росіян за національною ознакою". У країні-агресорці у березні минулого року ведуча була включена до так званого "списку терористів та екстремістів".

У липні 2022 року Яніна Соколова в ефірі програми "Говорить великий Львів" заявила, що після скоєних російськими військами воєнних злочинів в Україні, зокрема кастрація українських солдатів і теракт у колонії в Оленівці з українськими військовополоненими, росіян не слід брати в полон, а треба одразу знищувати на полі бою.

Нагадаємо, що Яніна Соколова – українська журналістка, громадський діяч та блогер. Вона веде програму "Рандеву" на 5 каналі, а також YouTube-проєкти "Вечір з Яніною Соколовою" та "Соромно!". Крім того, Яніна активно займається волонтерською діяльністю. Є засновницею ініціативи "Я, Ніна", створеної для підтримки онкохворих. У травні 2019 року Соколова розповіла, що у неї діагностували рак, який вона успішно поборола. У серпні 2021 року журналістка зізналася, що не може мати дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії засудили українку Ірину Навальну. Жінку звинуватили у нібито підготовці "теракту в Маріуполі".