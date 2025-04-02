Зеленський обіцяв відібрати у нього мандат: де зараз скандальний депутат Іванісов, якого судили за зґвалтування

Депутат пройшов до парламенту у складі "Слуги народу", але його виключили із фракції

Роман Іванісов – народний депутат України, який у парламенті представляє округ Рівненської області. Сам він родом із Бердянська, але будував політичну кар’єру на Рівненщині. А у 90-х був засуджений за групове зґвалтування неповнолітньої. Після скандалу, коли судимість депутата спливла у ЗМІ, він вийшов із фракції, проте не склав депутатський мандат.

"Телеграф" розповість, де зараз скандальний рівненський депутат Роман Іванісов, і що відомо про скандал з його судимістю.

Роман Іванісов. Фото: https://www.facebook.com/sluganarodu.ivanisov

Роман Іванісов — що про нього відомо

Народний депутат України Роман Іванісов народився 2 листопада 1978 року у Бердянську, зараз йому 46 років. Спочатку він був підприємцем, а свою політичну кар’єру розпочав у 2010 році, ставши депутатом Рівненської обласної ради. Спочатку він був представником "Батьківщини", потім у 2015 році пройшов до обласної ради на другу каденцію вже від партії "Блок Петра Порошенка".

Відомо, що перед тим, як стати народним депутатом Іванісов, працював помічником-консультантом нардепа Віталія Чугуннікова. А у 2015-2016 роках він був радником голови Рівненської облдержадміністрації.

Роман Іванісов. Фото: https://www.facebook.com/sluganarodu.ivanisov

У 2019 році Роман Іванісов став народним депутатом України ІХ скликання, представляючи у парламенті партію "Слуга народу". У Раді він став членом Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, а також головою підкомітету з питань антикорупційної політики в економічній сфері.

Скандал із судимістю Іванісова

У листопаді 2019 року у ЗМІ спалахнув скандал, фігурантом якого став Роман Іванісов. Як пише "Радіо Свобода", нардепа у 90-х було засуджено за зґвалтування неповнолітньої. Його судимість на момент обрання депутатом уже була погашена, проте він приховав цю інформацію від громадськості.

Сам Іванісов у коментарях журналістам заявляв, що скандал із судимістю — це інформаційна атака, щоб дискредитувати його антикорупційну діяльність. Також він оприлюднив довідку про нібито відсутність судимості.

Роман Іванісов. Фото: https://www.facebook.com/sluganarodu.ivanisov

Генпрокурор України Руслан Рябошапка 20 листопада 2019 року підтвердив, що у депутата все ж була судимість, але вона вже погашена, тож "вважається, що людина не судима". Водночас у Генпрокуратурі спростували слова Рябошапки, заявивши, що перевірка щодо Іванісова продовжується.

Вже наступного дня, 21 листопада 2019 року в мережі опублікували вирок, в якому йдеться про те, що Романа Іванісова засудили за статтями 117 та 118 Кримінального кодексу України (групове згвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства). Також було оприлюднено указ тодішнього президента Леоніда Кучми про помилування Іванісова.

До речі, у розпал скандалу із нардепом президент Володимир Зеленський заявив, що керівництво країни готове до очищення влади. "Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, я примушу цю людину скласти мандат", — сказав тоді Зеленський.

Роман Іванісов. Фото: https://www.facebook.com/sluganarodu.ivanisov

Де зараз Роман Іванісов?

Він – у Верховній Раді. Депутат ще під час скандалу заявляв, що не має наміру складати свій мандат. Відомо, що 3 грудня 2019 року Іванісова офіційно виключили із фракції "Слуга народу" у парламенті навіть без його присутності.

Після скандалу, поки пристрасті не вщухли, Роман Іванісов прогулював засідання і не з’являвся в залі Верховної Ради півтора місяці. Вперше він повернувся до парламенту 14 січня 2020 року, проте уникав спілкування з журналістами.

Роман Іванісов. Фото: https://www.facebook.com/sluganarodu.ivanisov

Нині він позафракційний депутат. Іванісов продовжує працювати в парламенті, ходити на засідання та висвітлювати свою діяльність на офіційній сторінці у Facebook.

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