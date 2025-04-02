Іран будуть бомбити: країна нібито закрила небо, а США готуються до атаки

Ізраїльські чиновники наполягають на ударі

США та Ізраїль можуть завдати спільного удару по ядерних об'єктах Ірану — підготовка до масштабної військової операції вже триває. Один з представників ізраїльського уряду вже заявив, що це "мало бути зроблено ще давно".

Про це повідомляє Daily Mail. Журналісти посилаються на високопосадовців в уряді Ізраїлю, армії та дипломатичних колах.

Видання вказує, що минулого тижня США перекинули на базу в Дієго-Гарсія сім бомбардувальників B2 Spirit, здатних нести протибункерні боєприпаси GBU-57. Таку концентрацію стратегічної авіації аналітики розцінюють як сигнал готовності до серйозної атаки.

За останній рік Ізраїль провів кілька ударів по Ірану, Сирії та Іраку, поступово знищуючи систему протиповітряної оборони на потенційному маршруті до іранських цілей. Ударів зазнали також пов’язані з Тегераном угруповання — Хезболла в Лівані, ХАМАС у секторі Гази та хусити в Ємені.

У Тель-Авіві вважають, що Іран залишився без стратегічної підтримки в регіоні. Після краху режиму Асада в Сирії і неефективності ударів дронів та балістичних ракет по Ізраїлю, ізраїльські військові вважають режим у Тегерані вразливим.

"Іран — це голова змії", — заявив ізраїльський політик. У Тель-Авіві переконані, що Тегеран був причетний до атак 7 жовтня, і що настав час остаточно усунути джерело загрози.

Наразі сценарій атаки ще не фіналізовано. Але, за інформацією британського дипломатичного джерела, Тегеран не сприймає ультиматум Трампа серйозно — і вважає, що ядерна зброя є стримуючим фактором проти США. Згідно з Flightradar, над країною продовжують літати цивільні рейси, зокрема в районі Тегерана.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про заяву Дональда Трампа, який нібито почав вивчати дані про використання Росією іранських дронів-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні. Ці слова викликали шквал емоцій не тільки в українців.