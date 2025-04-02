Трамп планує оголосити про створення зовнішньої служби збору доходів: вона буде збирати данину?

Вже планують вводити збори на посилки з Китаю

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголошення про створення нової урядової структури під назвою Службу зовнішніх доходів (External Revenue Service), яка має стати своєрідним аналогом митної податкової служби. Нова структура мала би відповідати за стягнення мит, зборів і всіх доходів із іноземних джерел.

Про це повідомили в CBS News із посиланням на джерела, знайомі з планами Білого дому. У такий спосіб Трамп прагне переформатувати економічну модель — зокрема, позбутися внутрішньої податкової служби (IRS), переклавши фіскальне навантаження на іноземних постачальників.

За даними журналістів, у середу ввечері (ранок четверга за київським часом) Трамп планує виступ у Рожевому саду Білого дому, де має представити нову торгівельну стратегію США та плани з перегляду тарифної політики щодо Китаю.

Зокрема, Трамп розглядає можливість запровадити збір у 25 доларів на кожну посилку з Китаю, вартість якої нижча за $800. Наразі така продукція завозиться до США без сплати мит згідно з de minimis правилом, чим активно користуються китайські онлайн-гіганти Shein і Temu. Ця практика дозволяє їм обходити імпортні податки, що створює нерівні умови для американських компаній.

У лютому міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що мета Трампа — "скасувати внутрішню податкову службу і змусити платити всіх зовнішніх гравців". Водночас експерти зазначають, що така реформа потребувала би підтримки Конгресу й радикальних змін у фіскальній системі США.

Наразі неясно, чи зможе зовнішня служба збору доходів замінити функції митної служби, яка сьогодні займається збором тарифів через управління митного та прикордонного контролю. Але такий крок може суперечити обіцянкам Трампа скоротити бюрократію у Вашингтоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в адміністрації Трампа розпочали підрахунок прибутків та витрат, які нібито має принести присвоєння Гренландії.