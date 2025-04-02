Декольте на сідницях: легінси з вирізом у незвичному місці підкорюють інтернет

Ще відвертіше нікуди

Бренд Popflex випустив перші у світі легінси з декольте. Подібного дизайну із вирізом на сідницях ще не було в історії спортивного одягу.

Розмірний ряд доволі широкий — від найменших до XXL. Про це пише телеграм-канал Ateo Breaking.

В інтернеті цю новинку вже охрестили "Сракольте", що досить точно описує задум дизайнерів. Користувачі соцмереж активно коментують незвичний одяг, висловлюючи різні, часто дотепні думки.

Дехто порівнює появу цих легінсів з історичними змінами у моді: "Колись бікіні теж перебором здавалися". Інші підходять до новинки з гумором: "Модель 'прощайте, нирки'", "Тепер пукати треба акуратно". Деякі користувачі навіть цікавляться, чи будуть випускатися аналогічні моделі для чоловіків.

Найбільше гумористичних коментарів стосується практичного застосування такого одягу. "Вантажники, механіки та сантехніки точно оцінять", "А чи будуть леопардові?", "Сядеш — сповзуть", — пишуть у коментарях.

Зібрали для вас кілька найдотепніших коментарів:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що жінку у футболці з оголеними Трампом та Путіним помітили у магазині Дніпра. Курйозний випадок стався в одному із супермаркетів.