Монобанк знову "лежить": клієнти скаржаться на проблеми з доступом

Монобанк зіткнувся зі збоєм: клієнти не можуть авторизуватися

У популярному банку Monobank стався технічний збій, що призвів до непрацездатності деяких основних функцій у застосунку. Багато користувачів скаржаться на неможливість авторизуватися у застосунку та виконувати перекази.

Наразі офіційні представники Монобанку не коментували ситуацію, тож причина збою залишається невідомою. Відомо, що непрацездатність застосунку охопила велику кількість користувачів.

Проблеми було помічено при вході в застосунок, виконанні переказів та інших операцій. Втім, сплати за покупки в інтернеті продовжують проходити.

Чекаємо офіційної інформації від Монобанку та слідкуємо за розвитком ситуації.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в програмі Monobank з’явилася нова функція — авторизація через Apple ID. Для того, щоб скористатися нею, у користувача має бути остання версія програми.