Ілюзії Вашингтона руйнуються

У Білому домі починають поступово розуміти, що плани президента США Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни Росії проти України не судяться збутися. При цьому у Вашингтоні навіть почали приходити до усвідомлення, що Кремль не піде на угоду про припинення вогню.

Зазначається, що високопосадовці Трампа повідомили журналістам, що найближчими місяцями угода щодо припинення вогню досягнута не буде, а тому війна затягнеться всупереч бажанням американського президента. Про це пише The Telegraph.

Видання нагадує, що останніми тижнями американські чиновники скаржилися на те, як Київ веде переговори щодо мінеральної угоди та мирних угод. Проте 30 березня Трамп відкрито висловив невдоволення тим, що Володимир Путін затягує укладання угоди про припинення вогню.

Джерела видання у Білому домі та Держдепартаменті повідомляють, що Кремль активно пручається спробам укласти угоду, а тому вже йдуть обговорення того, які дипломатичні та економічні санкції можна запровадити. Це суперечить недавнім заявам Трампа про те, що він довіряє Путіну, і може говорити, що у Вашингтоні планується "зрушення у вірі".

Якщо це станеться, то Київ та Європа будуть раді тому, що у Вашингтоні нарешті визнали очевидні речі.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав, що Кирило Дмитрієв та Стів Віткофф планують зустрітися у США цього тижня. Уповноважений Путіна з міжнародної співпраці для зустрічі зі спецпредставником Трампа прилетить до Вашингтона.