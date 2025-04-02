Нова "жорстка" угода щодо мінералів: Кулеба здивував заявою і заявив про підступний задум США

Кулеба прокоментував нібито новий текст угоди щодо мінералів, який з’явився у ЗМІ

Нову версію угоди України та США про корисні копалини, як несподівано виявилося, ймовірно, ніхто насправді ще не бачив. Однак, якщо та інформація, яку публікували медіа, посилаючись на джерела, виявиться правдивою, то це погана пропозиція.

Таку думку висловив колишній глава МЗС України, а нині посол із особливих доручень з питань стратегічних комунікацій Дмитро Кулеба в інтерв’ю LIGAnet. Він зазначив, що зараз ми живемо у світі "джерел" та Telegram-каналів. І це нас емоційно розхитує. Тому важливо зупинитися та реалістично оцінити всю картину.

"Реалістична оцінка картинки полягає в тому, що ніхто тексту угоди не бачив. Якщо те, що було опубліковано в медіа з посиланням на "33 джерела" і є текстом угоди, то мій висновок — це погана угода", — вважає Кулеба.

У такому разі ексміністр підозрює, що такі жорсткі умови угоди були прописані спеціально, щоб Україна від неї відмовилася.

"І так, це справді так американці бачать угоду. І це не суперечить попередньому висновку. Ця команда міркує дуже просто і цинічно — якщо ваше виживання залежить від нас, то ви повинні віддати все, що ми хочемо, щоб допомогти вам вижити.

Ми ставимо у відповідь логічне запитання, а як ви допоможете нам вижити. Нам кажуть не хвилюйтеся — ось вам слово найбільшого лідера сучасності Дональда Трампа

Ось і проблема з цією угодою", — сказав Кулеба.

Також Кулеба заявив, що вважає прийнятним перший варіант угоди. На його думку, така угода могла бути вигідною для України в перспективі.

Нагадаємо, у новій версії, яку в останній момент передали чиновники США, вимоги стали жорсткішими, що вже викликало обурення в України. Жоден із варіантів угоди не передбачав отримання будь-яких гарантій безпеки від Вашингтона.

Раніше ми писали про те, що Зеленський відповів на заяви Трампа щодо угоди щодо мінералів та НАТО.