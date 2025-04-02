У Дніпрі пролунали вибухи: росіяни атакують регіон "шахедами"

Повітряна тривога оголошена на сході

Вночі, у середу, 2 квітня над Дніпропетровською областю була зафіксована масована атака ворожих дронів-камікадзе. У Дніпрі та прилеглих районах лунали вибухи, місцева влада повідомляє про роботу систем протиповітряної оборони.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Перші повідомлення про повітряну тривогу надійшли близько 21:56. Уже за пів години мешканці регіону повідомили про звуки вибухів у передмісті Дніпра.

"Ворожі безпілотники в небі над областю. Перебувайте в безпечних місцях", — дописав очільник обласної військової адміністрації.

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони зафіксовані як у східній, так і центральній частині області, зокрема з курсом на північ і північний захід.

На момент публікації матеріалу повітряна тривога була оголошена в північно-східних областях України: Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ресторан "Bartolomeo" у Дніпрі розкритикували за відкритий збір коштів на відновлення після влучання російського ударного дрона.