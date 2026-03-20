"Резерв+" не працюватиме: як підтвердити свої дані ТЦК без застосунку (актуальні варіанти)

Доступ до баз буде обмежений на 12 годин

У ніч на 21 березня "Резерв+" буде тимчасово недоступний через планові технічні роботи в реєстрі "Оберіг". Відповідно, на цей час отримати доступ до електронних військово-облікових документів у додатку громадяни не зможуть.

"Телеграф" розповідає про те, як військовозобов’язаним підготуватися, щоб уникнути проблем. Про планові роботи офіційно повідомило Міністерство оборони України.

"З 21:00 20 березня до 09:00 21 березня у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID", — йдеться у заяві.

Як можна підтвердити свої дані, коли "Резерв+" не працює

Є кілька варіантів:

Заздалегідь завантажте на свій смартфон PDF-версію військово-облікового документа. Для цього треба натиснути плюс на головному екрані програми та вибрати "Завантажити PDF" (зробити це також можна і у додатку "Дія");

Отримати паперову роздруківку Резерв ID у ТЦК та СП. Це повноцінний документ з QR-кодом, що підтверджує дійсність даних через Реєстр.

Важливо: якщо змінюються дані в Реєстрі, попередній документ PDF автоматично стає недійсним (QR-код не валідується). Потрібно завантажити новий.

