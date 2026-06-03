Одна помилка з роутером — і інтернет вже не "літає": де його не можна ставити

Маршрутизатору потрібен відкритий простір

Повільний інтернет не завжди є провиною провайдера. Швидкість і стабільність Wi-Fi значною мірою залежать від того, де саме встановлений роутер у квартирі.

У виданні "Оfeminin" розповіли, де не варто встановлювати роутер, щоб він працював стабільніше. Експерти назвали майже десять таких місць у домі.

Які місця в оселі можуть знизити сигнал Wi-Fi

Найгіршим місцем для пристрою вважається кухня. Тут працює багато техніки, яка може впливати на сигнал. Зокрема, мікрохвильова піч створює перешкоди, адже працює на схожих частотах із Wi-Fi. А великі металеві прилади, як-от холодильник чи посудомийна машина, хоч і не випромінюють сигналів, але можуть блокувати його поширення.

Проблемою також є неправильне розташування в інших кімнатах. Наприклад, роутер за телевізором часто втрачає потужність сигналу через великий екран. Подібний ефект дають і інші великі пристрої — ігрові консолі, приставки чи аудіосистеми, які створюють фізичні перешкоди для хвиль.

Окремо експерти застерігають від розміщення роутера біля акваріума або дзеркал. Вода та скляні поверхні можуть поглинати або відбивати сигнал, через що він слабшає.

Де краще не ставити роутер, аби був нормальний інтернет

Водночас навіть правильне розташування не завжди рятує ситуацію. У старих будинках товсті бетонні стіни та металева арматура значно ускладнюють проходження Wi-Fi, а сусідні мережі можуть додатково створювати перевантаження.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на вашому Wi-Fi роутері може бути роз’єм, що виявиться дуже корисним.