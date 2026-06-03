Під ударом могли бути ракетні кораблі: що відомо про атаку на Кронштадтську базу в РФ (карта)

Під ударом опинилася одна з ключових військово-морських баз Росії

Санкт-Петербург зустрів 3 червня вибухами. Окрім пожежі на нафтовому терміналі, під атакою також Кронштадт — місто на острові Котлін, що входить до Санкт-Петербурга. Там розташовані порт та завод. Саме Кронштадт — одна з двох баз Балтійського флоту Росії.

"Телеграф" зібрав все, що відомо про вибухи. Президент Володимир Зеленський повідомив, що до ураженого Петербурзького нафтового терміналу близько 1100 км. Він також підтвердив удар по Кронштадтській базі, наголосивши на "суто військових цілях".

За даними командувача Силами безпілотних систем Роберта Бровді, нафтовий термінал "Санкт-Петербург" став 20 ураженим нафтовим об'єктом протягом 33 діб з першого травня по третє червня. За даними СБУ, безпілотники влучили по території резервуарного парку, де зафіксовано щонайменше чотири окремі великі осередки пожежі.. У відомстві наголосили, що це один з найбільших російських терміналів у Балтійському регіоні, що має 21 резервуар для зберігання та перевалки нафтопродуктів.

Корабель та завод: у що могли поцілити в Кронштадті

Кронштадт — одна з двох головних баз Балтійського флоту РФ. Військово-морська база та стоянка кораблів розташовані безпосередньо в межах міста, а військові кораблі біля причалів є однією з його найпомітніших особливостей. За даними російського опозиціонера Олександра Невзорова, безпілотники завдали удару по всій території бази. СБУ конкретизує локацію: "удару по місцю стоянки військових кораблів". Наразі відомство уточнює наслідки для РФ.

У Кронштадті здебільшого базується близько 20–25 постійних бойових одиниць і катерів, а також кілька десятків допоміжних суден забезпечення. Найбільші ударні сили флоту дислокуються у місті Балтійськ (Калинінградська область). Кронштадт — пункт базування охорони водного району, судноремонту та підготовки кадрів.

Дим над Кронштадтом/ Фото: Невзоров в телеграмі

Невзоров також заявив про можливе ураження чотирьох кораблів Балтійського флоту в порту Кронштадта. Серед ймовірно знищених кораблів — "фрегат Б-586 "Кронштадт" та есмінець "Адмірал Левченко". Зауважимо — Б-586 "Кронштадт" — маркування російського підводного човна, який передали флоту тільки в 2024 році. Що ж до есмінця, то він вже мав чисельні проблеми, зокрема через те, що працював на українських двигунах, які Росія не змогла замінити. Корабель ремонтували в 2022, а в 2024 вже на ньому сталась пожежа.

Есмінець "Адмірал Левченко"/ Фото: Вікіпедія

Співвласник і CEO компанії "Фаєр Пойнт" Денис Штілерман каже, що в Кронштадті попали в щонайменше два кораблі-ракетоносії. Зауважимо, це могло відбутися як у бухті, так і на верфі. Наразі є дані про влучання в Кронштадтський морський завод — одне з найбільших судноремонтних підприємств Росії. У Балтійському флоті є кілька кораблів, які можуть пускати ракети "Калібр", зокрема фрегат "Адмірал Григорович" (проєкт 11356Р) або МРК проєкту 21631 "Буян-М", які час від часу проходять обслуговування на верфі заводу.

Уражений завод в Санкт-Петербурі/ Фото: Exilenova+

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