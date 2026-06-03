Блокування рахунків буде жорсткішим? Що у Раді думають про реформу Міноборони

Адвокатка звернула увагу на важливий нюанс

Запланована реформа в мобілізації може передбачати посилення системи блокування рахунків. Щоправда, як це планують зробити, достеменно невідомо.

Про це нардепи розповіли "Телеграфу". Детальніше читайте у матеріалі "Повістки в "Дії" і блокування рахунків? Як може змінитися мобілізація і чи зникнуть ТЦК з вулиць".

Як натякала членкиня комітету ВР з нацбезпеки Соломія Бобровська, влада дійсно дивиться у напрямку блокування рахунків в питанні реформи мобілізації.

"Усі користуються інформаційними, електронними та фінансовими послугами й операціями", – зазначала Бобровська.

Однак в чинному законодавстві вже передбачений механізм блокування рахунків. За якими військовозобов'язаний отримує штраф від ТЦК, і якщо його не сплати вчасно, тоді відкривається справа і рахунки боржника підпадають під арешт. Але не всі рахунки може блокувати держава, зокрема для соціальних виплат не можна.

"Крім того, стадія виконавчого впровадження це вже остаточна стадія. Однак є ж функція сплатити штраф онлайн за 50% і працює вона дуже гарно і всі нею максимально користуються", – пояснює "Телеграфу" адвокатка Катерина Аніщенко з юридичної компанії "Riyako&Partners".

Окрім того, якщо сплатити штраф, то рахунки розблоковуються. Втім, ТЦК доволі не часто користуються цим механізмом. Так, за словами нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, за весь 2025 рік було лише 30 тисяч арештів рахунків, а за перші чотири місяці цього року лише 6 тисяч. При цьому потенційних ухилянтів у базі, за даними Міноборони, близько 2 млн.

"Для того, щоб виконавча служба відкрила впровадження і заблокувала рахунки, необхідно щоб ТЦК направив відповідну постанову про притягнення особи до відповідальності. А цей шлях часто обривається, адже ТЦК просто не вистачає часу для формування цих документів. А якщо і вистачає часу, виконавча служба інколи повертає їх, адже вони або з простроченими строками притягнення до відповідальності, або вказані некоректні дані особи. Це ж зараз, під час повномасштабної війни, коли люди почали оновлювати дані, підтягується інформація про ідентифікаційний код особи. А до війни треба було звертатися до ДПС. А щоб виконавець ідентифікував особу і витягнув інформацію про відкриті рахунки, потрібен ідентифікаційний код. Інформації тільки про дату народження недостатньо", – додає Аніщенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно в Міноборони в рамках реформування пропонують розсилати повітки через "Дію".