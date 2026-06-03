Підлогові тумби у ванній більше не ставлять: нові рішення не бояться вологи і значно зручніші

Є три альтернативи підлоговим тумбам

Звичні тумби для ванної поступово втрачають популярність. Через вологу, перепади температур і постійний контакт із водою такі меблі швидко зношуються, тому все більше людей обирають більш практичні та довговічні варіанти.

Одним із головних трендів стали тумби, які не торкаються підлоги, відкриті полиці та стелажі з алюмінію або нержавіючої сталі та вбудовані системи зберігання. Про їх переваги написали в "ofeminin".

Чому відмовляються від звичних тумб

Тумби, які не торкаються підлоги, менше піддаються впливу вологи, довше зберігають зовнішній вигляд і значно спрощують прибирання — під ними легко пройти шваброю або робот-пилососом. Водночас такі конструкції потребують надійного кріплення та підготовленої стіни.

Також популярності набирають відкриті полиці та стелажі з алюмінію або нержавіючої сталі. Вони добре витримують вологі умови й додають інтер’єру легкості. Втім, фахівці радять не перевантажувати їх речами, залишаючи лише акуратні та естетичні предмети. У цьому випадку можна поставити тільки умивальник.

Ще одне сучасне рішення — вбудовані системи зберігання: ніші, приховані шафи, висувні шухляди та кошики для білизни. Такі варіанти зазвичай планують під час ремонту, але вони забезпечують максимальний порядок і зручність у використанні.

Що купити замість стандартної тумби

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