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А ви називали так Анастасію? Як правильно і красиво звернутися до неї українською

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Дівчина з України Новина оновлена 03 червня 2026, 11:52
Дівчина з України. Фото Згенеровано Gemini

Найчастіше такі жінки поєднують у собі зовнішню тендітність, ніжність та потужний внутрішній стрижень

Ім’я Анастасія — одне із найпоширеніших на території України. При цьому багато українців можуть навіть не здогадуватися, наскільки багато красивих варіантів цього імені існує в рідній мові.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Анастасії українською. Експерт перерахував такі варіанти:

  • Настонька;
  • Насточка;
  • Настася;
  • Наста;
  • Наська;
  • Настечка;
  • Настуня;
  • Настуська;
  • Настуненька;
  • Настунечка;
  • Настусенька;
  • Ната;
  • Нася;
  • Нуся;
  • Нюся;
  • Ная;
  • Ася.

Що означає ім’я Анастасія

Ім’я Анастасія (в українському варіанті — Анастасія ) — одне з найкрасивіших, співучих та монументальних імен, яке протягом багатьох десятиліть залишається неймовірно популярним в Україні. Воно має потужну енергетику і глибокий сакральний зміст.

Ім’я має давньогрецьке коріння і є жіночою формою чоловічого імені Анастас (Анастасій). Воно походить від слова anastasis (αναστασις), що перекладається як "воскресіння", "повернення до життя" або "воскресша".

У ширшому, метафоричному сенсі значення імені трактують як "відроджувана" або "безсмертна". Енергетика цього імені наділяє свою володарку дивовижним поєднанням зовнішньої крихкості, ніжності та потужного внутрішнього стрижня, здатного витримати будь-які життєві випробування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською звертатися до Дмитра правильно.

Теги:
#Українська мова #Ім'я #Анастасія