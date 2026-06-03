А ви називали так Анастасію? Як правильно і красиво звернутися до неї українською

Найчастіше такі жінки поєднують у собі зовнішню тендітність, ніжність та потужний внутрішній стрижень

Ім’я Анастасія — одне із найпоширеніших на території України. При цьому багато українців можуть навіть не здогадуватися, наскільки багато красивих варіантів цього імені існує в рідній мові.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Анастасії українською. Експерт перерахував такі варіанти:

Настонька;

Насточка;

Настася;

Наста;

Наська;

Настечка;

Настуня;

Настуська;

Настуненька;

Настунечка;

Настусенька;

Ната;

Нася;

Нуся;

Нюся;

Ная;

Ася.

Що означає ім’я Анастасія

Ім’я Анастасія (в українському варіанті — Анастасія ) — одне з найкрасивіших, співучих та монументальних імен, яке протягом багатьох десятиліть залишається неймовірно популярним в Україні. Воно має потужну енергетику і глибокий сакральний зміст.

Ім’я має давньогрецьке коріння і є жіночою формою чоловічого імені Анастас (Анастасій). Воно походить від слова anastasis (αναστασις), що перекладається як "воскресіння", "повернення до життя" або "воскресша".

У ширшому, метафоричному сенсі значення імені трактують як "відроджувана" або "безсмертна". Енергетика цього імені наділяє свою володарку дивовижним поєднанням зовнішньої крихкості, ніжності та потужного внутрішнього стрижня, здатного витримати будь-які життєві випробування.

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