А ви називали так Анастасію? Як правильно і красиво звернутися до неї українською
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Найчастіше такі жінки поєднують у собі зовнішню тендітність, ніжність та потужний внутрішній стрижень
Ім’я Анастасія — одне із найпоширеніших на території України. При цьому багато українців можуть навіть не здогадуватися, наскільки багато красивих варіантів цього імені існує в рідній мові.
"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Анастасії українською. Експерт перерахував такі варіанти:
- Настонька;
- Насточка;
- Настася;
- Наста;
- Наська;
- Настечка;
- Настуня;
- Настуська;
- Настуненька;
- Настунечка;
- Настусенька;
- Ната;
- Нася;
- Нуся;
- Нюся;
- Ная;
- Ася.
Що означає ім’я Анастасія
Ім’я Анастасія (в українському варіанті — Анастасія ) — одне з найкрасивіших, співучих та монументальних імен, яке протягом багатьох десятиліть залишається неймовірно популярним в Україні. Воно має потужну енергетику і глибокий сакральний зміст.
Ім’я має давньогрецьке коріння і є жіночою формою чоловічого імені Анастас (Анастасій). Воно походить від слова anastasis (αναστασις), що перекладається як "воскресіння", "повернення до життя" або "воскресша".
У ширшому, метафоричному сенсі значення імені трактують як "відроджувана" або "безсмертна". Енергетика цього імені наділяє свою володарку дивовижним поєднанням зовнішньої крихкості, ніжності та потужного внутрішнього стрижня, здатного витримати будь-які життєві випробування.
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