Спецгість - "Мадяр". Атака на Санкт-Петербург перед важливим форумом викликала шквал мемів

Не втримався від жартів навіть командувач Сили безпілотних систем

Атака українських дронів на Санкт-Петербург напередодні Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ-2026) викликала шквал мемів та жартів. До них долучився навіть командувач Сили безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

"Телеграф" зібрав найсмішніші жарти про "бавовну" у Росії. Зауважимо, що саме 3 червня в Санкт-Петербурзі проходить форум, на який приїхало чимало іноземних гостей.

Саме тому українці жартували, що Кремль зустрічає гостей з феєрверками та ексклюзивним фаєр-шоу від "Мадяра". Не забули й згадати про дрони, які літали не тільки вночі, а й зранку. Вже навіть тематичні анекдоти з'явились:

- Підкажіть, будь ласка, як пройти на Петербурзький Міжнародний Економічний Форум ?

- Йди за білим безпілотником.

Меми про атаку на Санкт-Петербург

Меми про атаку на Санкт-Петербург

Окрім того, українці жартували, що дрони — то українські делегати, які прибули на форум. До слова, епічні кадри, як іноземні гості йдуть на форум на тлі диму після атаки, вже облетіли всю мережу.

Меми про атаку на Санкт-Петербург

Не пройшов осторонь жартів й "Мадяр", який показав, як БПЛА тролили росіяни в Санкт-Петербурзі. Адже на крилі одного з дронів було написано "Шо ви тетя мнєте т@ті, беріть відра і тушіть Пітєр!"

"Ювілейна нафтоналивайка, успішно прикурена волелюбним українським птахом", — написав "Мадяр" у Telegram.

Написи на БПЛА, які атакували Санкт-Петербург

Написи на БПЛА, які атакували Санкт-Петербург

Що відомо про атаку на Санкт-Петербург

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони України вночі 3 червня уразили російські об'єкти на території Санкт-Петербурга та Тамбовської області РФ.

Атака на Санкт-Петербург

Атака на Санкт-Петербург

Атака на Санкт-Петербург

Було атаковано Петербурзький нафтовий термінал, розташований приблизно за 1100 кілометрів від кордону України. Це один з найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі. Він має 31 резервуар загальним об'ємом 324 тисячі кубічних метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про атаку на Кронштадтську базу в Росії, де були військові кораблі.