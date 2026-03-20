"Резерв+" не будет работать: как подтвердить свои данные ТЦК без приложения (актуальные варианты)

В ночь на 21 марта "Резерв+" будет временно недоступно из-за плановых технических работ в реестре "Оберег". Соответственно, в это время получить доступ к электронным военно-учетным документам в приложении граждане не смогут.

"Телеграф" рассказывает о том, как военнообязанным подготовиться, чтобы избежать проблем. О плановых работах официально сообщило Министерство обороны Украины.

"С 21:00 20 марта до 09:00 21 марта в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы. В это время в приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID", — говорится в заявлении.

Как можно подтвердить свои данные, когда "Резерв+" не работает

Есть несколько вариантов:

Заблаговременно загрузите на свой смартфон PDF-версию своего военно-учетного документа. Для этого надо нажать плюс на главном экране приложения и выбрать "Загрузить PDF" (сделать это также можно и в приложении "Дія");

Получить бумажную распечатку Резерв ID в ТЦК и СП. Это полноценный документ с QR-кодом, подтверждающий действительность данных через Реестр.

Важно: если меняются данные в Реестре, предыдущий PDF-документ автоматически становится недействительным (QR-код не валидируется). Нужно загрузить новый.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине предлагается урегулироватьпорядок вручения повесток и проверку документов представителями ТЦК.