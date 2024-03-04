Z на капоті та розбите скло: українському бійцю ММА влаштували "теплий прийом" у Польщі (фото)

Іван Вульчин програв супернику рішенням суддів

У Польщі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств CAVE MMA 4, у рамках якого український боєць Іван Вульчин програв поляку Крістіану Блезеню. При цьому українського бійця явно засудили.

Про це пише телекоментатор Сергій Лук’яненко. І додає, що бійцю зіпсували машину прихильники "руського миру".

"Жахливий досвід українського бійця. Іван Вульчин виступав на івенті CAVE MMA 4. І там його засудили. Досить просто подивитися на обличчя суперника після оголошення результату. Я і не думав писати про це. У світі єдиноборств повно і найгірших випадків, коли судді тягнуть домашнього Але сталося ще дещо.

Вульчин був на своєму авто з українськими номерами. І якісь болотяні щури видерли на ньому свій рашистський символ і розбили вікно. Яка гидота. Спочатку засудили, а потім ще й нагадали про "руський мир" світу. Точнісінько не так Вульчин уявляв собі поїздку до Польщі", — зазначає коментатор і додає відповідні фото.

Крістіан Близень

Пошкодження на машині Івана Вульчина

Пошкодження на машині Івана Вульчина

Коментатора підтримали і читачі його каналу. Ось їхня реакція:

Повний бій Крістіан Блезень — Іван Вульчин можна подивитися тут.