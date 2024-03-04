Z на капоте и разбитое стекло: украинскому бойцу ММА устроили "теплый прием" в Польше (фото)

Иван Вульчин проиграл сопернику решением судей

В Польше состоялся турнир по смешанным единоборствам CAVE MMA 4, в рамках которого украинский боец Иван Вульчин проиграл поляку Кристиану Блезеню. При этом, украинского бойца явно засудили.

Об этом пишет телекомментатор Сергей Лукьяненко. И добавляет что бойцу испортили машину сторонники "русского мира".

"Ужасный опыт украинского бойца. Иван Вульчин выступал на ивенте CAVE MMA 4. И там его засудили. Достаточно просто посмотреть на лицо соперника после объявления результата. Я и не думал писать об этом. В мире единоборств полно и худших случаев, когда судьи тянут домашнего бойца. Но произошло еще кое-что.

Вульчин был на своем авто с украинскими номерами. И какие-то болотные крысы выцарапали на нем свой рашистский символ и разбили окно. Какая мерзость. Сначала осудили, а потом еще и напомнили о ср*ском мире. Точно не так Вульчин представлял себе поездку в Польшу", — отмечает комментатор и добавляет соответствующие фото.

Кристиан Блезень

Повреждения на машине Ивана Вульчина

Повреждения на машине Ивана Вульчина

Комментатора поддержали и подписчики его канала. Вот их реакция:

Полный бой Кристиан Блезень — Иван Вульчин можно посмотреть здесь.