"Реал" вистояв перед "Лейпцигом": матч-відповідь завершився внічию (відео)

Матч завершився з рахунком 1:1

У Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершилася гра-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якій "Реал" приймав РБ "Лейпциг". У першому протистоянні тритижневої давнини у Лейпцигу мадридці виграли з мінімальним рахунком1:0.

У грі у відповідь гості нав’язали боротьбу мадридській команді і були дуже близькі до перемоги. Але, "Реал" відкрив рахунок, завдяки точному удару Вінісіуса і нехай й швидко пропустив м’яч у відповідь, потім зумів утримати необхідний результат. У підсумку матч закінчився з рахунком 1:1, повідомляє "Телеграф".

У першому таймі матчу в Мадриді гості досить швидко прибрали ініціативу до своїх рук, але володіння м’ячем мало чим допомогло німецькій команді створити небезпечні моменти. "Реал" чіпко та дуже уважно оборонявся. Зі свого боку мадридці також створили лише кілька моментів, але так і не змогли відкрити рахунок. Удари Вінісіуса та Беллінгема виявилися неточними. На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

У другому таймі гра різко загострилася насамперед завдяки грубим діям гравців "Реала", які всіма силами намагалися зупинити футболістів команди-суперника. Проте рахунок у матчі відкрили гравці "Реала", зусиллями Вінісіуса, який замкнув передачу Беллінгема. За три хвилини гості зрівняли рахунок, відзначився Ольмо. "Лейпциг" залишився у грі і до кінця матчу створив достатньо моментів, щоб вийти вперед і зрівняти рахунок за сумою двох матчів. Але гра так і завершилася, з рахунком 1:1.

Окремо також варто відзначити Андрія Луніна, який усю гру провів упевнено, і як і три тижні тому став одним із головних героїв матчу у складі мадридської команди. Воротар збірної України здійснив кілька шикарних сейвів.

Таким чином, за сумою двох матчів "Реал" виграв із загальним рахунком 2:1 та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. У паралельному матчі "Манчестер Сіті" обіграв "Копенгаген" (3:1) й також вийшов у чвертьфінал головного єврокубка.