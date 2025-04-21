Годинами без інтернету: lifecell пояснив, чому виникають проблеми зі зв'язком

Спостерігатися тимчасові складнощі із наданням послуг оператора

Мобільний оператор lifecell популярний в Україні, але коли вимикають світло, то користувачі жаліються. Проблема стосується зв'язку та інтернету.

Про це стало відомо з коментарів під одним з дописів у соціальній мережі Фейсбук. Абонент Ігор Клинских поскаржився, що "Коли вимикають світло. Години дві й зв'язку немає!"

У відповідь на скаргу представниця компанії lifecell спочатку запитала, чи спостерігалися подібні складнощі раніше, до відключень. Користувач відповів, що проблеми зі зв'язком та інтернетом виникають постійно, і ситуація не покращилася.

У наступному коментарі представниця lifecell пояснила причину перебоїв: "Наразі, дійсно, можуть спостерігатися тимчасові складнощі із наданням послуг оператора. Це пов'язано з вимушеними відключеннями світла по різним областям України".

Компанія зазначає, що їхні базові станції обладнані акумуляторними батареями, проте через часті відключення та значне навантаження на мережу, зв'язок може зникати під час відсутності електрики. Оператор запропонував користувачу звернутися до чату підтримки для детальнішої фіксації проблеми.

Раніше "Телеграф" писав, чи справді безлімітний інтернет від Vodafone не має обмежень.