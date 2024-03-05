"Реал" — "Лейпциг": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у Мадриді

У середу, 6 березня, іспанський "Реал" зіграє проти німецького РБ "Лейпциг" у рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. У першій зустрічі Вершкові здобули гостьову перемогу з рахунком 1:0.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Лейпциг". Поєдинок пройде в Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

"Реал" — "Лейпциг" — початок о 22:00 (оновлюється)

"Реал" підходить до гри як однозначний фаворит, попри невпевнену гру в Ла Лізі та останній поєдинок з "Лейпцигом", в якому Королівський клуб відскочив від поразки завдяки феноменальній грі воротаря збірної України Андрія Луніна. Проте "Лейпцигу" у гостях буде дуже важко виправити становище у 2-матчевому протистоянні. Німецькій команді необхідно як мінімум забити на один гол більше, щоб довести гру до серії пенальті.

Відеоогляд матчу "Лейпциг" — "Реал"

Раніше повідомлялося, що "Реал" не зміг обіграти "Валенсію" у скандальній грі Ла Ліги — 2:2. Вершкові продовжують лідирувати у чемпіонаті Іспанії. РБ "Лейпциг" у свою чергу в останньому поєдинку розгромив "Бохум" (4:1). Червоні бики йдуть п’ятими у Бундеслізі.