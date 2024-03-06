"Реал" выстоял перед "Лейпцигом": ответный матч завершился вничью (видео)

Матч завершился со счетом 1:1

В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которой "Реал" принимал РБ "Лейпциг". В первом противостоянии трехнедельной давности в Лейпциге мадридцы выиграли с минимальным счетом1:0.

В ответной игре гости навязали борьбу мадридской команде и были очень близки к победе. Но, "Реал" открыл счет, благодаря точному удару Винисиуса и пусть и быстро пропустил ответный мяч, затем сумел удержать необходимый результат. В итоге, матч закончился со счетом 1:1, сообщает "Телеграф".

В первом тайме матча в Мадриде гости довольно быстро прибрали инициативу к своим рукам, но владение мячом мало чем помогло немецкой команде в создании опасных моментов. "Реал" цепко и очень внимательно оборонялся. Со своей стороны мадридцы также создали всего пару моментов, но так и не смогли открыть счет. Удары Винисиуса и Беллингема оказались неточными. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Во втором тайме игра резко обострилась, прежде всего, благодаря грубым действиям игроков "Реала", которые всеми силами старались остановить футболистов команды-соперника. Тем не менее, счет в матче открыли игроки "Реала", усилиями Винисиуса, который замкнул передачу Беллингема. Тем не менее спустя три минуты гости сравняли счет, отличился Ольмо. "Лейпциг" остался в игре и до конца матча создал предостаточно моментов, чтобы выйти вперед и сравнять счет по сумме двух матчей. Но, игра так и завершилась, со счетом 1:1.

Отдельно также стоит отметить Андрея Лунина, который всю игру провел уверенно, и как и три недели назад стал одним из главных героев матча в составе мадридской команды. Вратарь сборной Украины совершил несколько шикарных сэйвов.

Таким образом, по сумме двух матчей "Реал" выиграл с общим счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В параллельном матче "Манчестер Сити" обыграл "Копенгаген" (3:1) и также вышел в четвертьфинал главного еврокубка.