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Весна на Співочому: у столиці відкрили казковий Парк Легенд

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Весна на Співочому: у столиці відкрили казковий Парк Легенд Новина оновлена 21 квітня 2025, 09:10

На Співочому полі відкрили тематичний проєкт казкових персонажів, які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту. Парк Легенд — це фантастичний світ велетнів, тролів і магічних створінь, які досягають 4 та 5 метрів заввишки, розмовляють із відвідувачами та рухаються за допомогою аніматроніки.

Окрім гігантських інсталяцій, гостям підготували видовищні шоу та інтерактивні шоу щовихідних; фотозони для Instagram; зони відпочинку та дозвілля. Організатори запрошують всіх охочих зануритися у світ фантазії та добрих історій.

Квитки можна придбати на офіційному сайті або у касі парку Співоче.

Парк Легенд на Співочому полі
Парк Легенд на Співочому полі
Парк Легенд на Співочому полі
Парк Легенд на Співочому полі
Парк Легенд на Співочому полі
Парк Легенд на Співочому полі
Парк Легенд на Співочому полі
Парк Легенд на Співочому полі

Подробиці — в Instagram та Facebook щодо заходу.

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи — безкоштовний.

Адреса: парк Співоче, вул. Лаврська, 31

Години роботи: 10:00 — 20:00

Вартість квитків:

Будні: дорослий — 200 грн; дитячий — 100 грн.

Вихідні: дорослий — 250 грн; дитячий — 150 грн.

Дітям до 3-х років — безкоштовно.

Теги:
#Розваги #Київ #Парк #Дітям