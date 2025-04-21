Весна на Співочому: у столиці відкрили казковий Парк Легенд

На Співочому полі відкрили тематичний проєкт казкових персонажів, які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту. Парк Легенд — це фантастичний світ велетнів, тролів і магічних створінь, які досягають 4 та 5 метрів заввишки, розмовляють із відвідувачами та рухаються за допомогою аніматроніки.

Окрім гігантських інсталяцій, гостям підготували видовищні шоу та інтерактивні шоу щовихідних; фотозони для Instagram; зони відпочинку та дозвілля. Організатори запрошують всіх охочих зануритися у світ фантазії та добрих історій.

Квитки можна придбати на офіційному сайті або у касі парку Співоче.

Парк Легенд на Співочому полі

Парк Легенд на Співочому полі

Парк Легенд на Співочому полі

Парк Легенд на Співочому полі

Подробиці — в Instagram та Facebook щодо заходу.

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи — безкоштовний.

Адреса: парк Співоче, вул. Лаврська, 31

Години роботи: 10:00 — 20:00

Вартість квитків:

Будні: дорослий — 200 грн; дитячий — 100 грн.

Вихідні: дорослий — 250 грн; дитячий — 150 грн.

Дітям до 3-х років — безкоштовно.