Пропагандистка Симоньян заявила, що не може більше жити і зібралася "на СВО"

Її чоловік перебуває у комі з початку січня

Маргарита Симоньян — російська пропагандистка, українофобка, яка керує пропутінським телеканалом Russia Today, мала думки "поїхати на "СВО" (так росіяни називають свою війну проти України). Вони охопили її через клінічну смерть та кому чоловіка, режисера та телеведучого Тиграна Кеосаяна.

"Я вирішила, що якщо це все ж таки кома і така важка ситуація, то поїду на СВО, бо просто не можу більше жити. (…) Мені це буде легше, звичайно, мене там грохнуть на другий день, та й чудово все. Полечу зустрічатися з Господом, я сподіваюсь", — розповіла пропагандистка на телеканалі "Россия 1".

Проте вона відмовилася від цієї ідеї. За словами Симоньян, через обов'язок перед дітьми та батьками.

Була "найщасливішою людиною", а зараз час "віддавати борги"

Симоньян та Кеосаян

До того, як чоловік впав у кому, Симоньян неодноразово казала, що є "була найщасливішою людиною". Проте зараз їй дуже важко, настав час "віддавати борги".

"Хто тобі сказав, що ти завжди маєш бути найщасливішою у світі? Ніхто тобі цього не обіцяв. Ніде в твоїй релігії не написано, що ми приходимо сюди для радості. Пораділа? Був час на радість, був час на щастя. Наразі час віддавати борги. Вставай та віддавай", — каже пропагандистка.

За словами Симоньян зараз їй боляче навіть дивитися на спільні фото з чоловіком. Також вона не може заходити до кабінету Кеосаяна, адже їй здається, що її серце "розірветься".

На початку 2025 року Кеосаян пережив клінічну смерть і впав у кому

Тигран Кеосаян — російський та вірменський режисер і телеведучий, який останніми роками активно працював у сфері російської пропаганди. Його українофобні виступи неодноразово викликали обурення. Наприкінці грудня його стан погіршився, Кеосаян потрапив до лікарні. Там він переніс клінічну смерть, після чого впав у кому.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Симоньян розповіла про важкий стан Кеосаяна. За її словами, ще в 43-річному віці лікарі прогнозували йому не більше трьох років життя. Зараз йому 59.