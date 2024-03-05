"Ман Сіті" — "Копенгаген": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Манчестерський клуб захищає титул у головному єврокубку

У середу, 6 березня, англійський суперклуб "Манчестер Сіті" в рамках гри-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зустрінеться з данським "Копенгагеном". Перша зустріч між командами завершилася гостьовою перемогою Городян із рахунком 3:1.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Копенгаген". Гра відбудеться у Манчестері (Велика Британія) на стадіоні "Сіті оф Манчестер", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.

"Ман Сіті" — "Копенгаген" — початок о 22:00 (оновлюється)

Англійський гранд почувається комфортно перед другим поєдинком через гандикап у 2 м’ячі. Крім того, англійці грають удома, де "Копенгагену" можна лише мріяти про перемогу. Проте боротьба на кілька фронтів (АПЛ та Кубок Англії) та недооцінка суперника може зіграти злий жарт навіть із явним фаворитом.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися пряму трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Копенгаген", а також розповідав про букмекерські розклади напередодні зустрічі.

Відеоогляд матчу "Копенгаген" — "Ман Сіті"

Нагадаємо, перед грою Ліги чемпіонів МС розправився з "Манчестер Юнайтед" в АПЛ — 3:1. Містяни йдуть другим у першості Англії.