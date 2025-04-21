Бардак у Білому домі Трампа: тисячі людей отримали доступ до секретної інформації

Секретні папери потрапили до тисяч чиновників

Адміністрація загальних служб США (GSA) ненавмисно надала доступ до конфіденційних документів Білого дому понад 11 200 своїм працівникам.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на внутрішні документи.

Серед документів, які потрапили у відкритий доступ — плани поверхів Східного та Західного крила Білого дому, проєкти вибухових дверей для центру відвідувачів та банківська інформація про постачальників. Дев'ять із 15 файлів мали позначку CUI (контрольована несекретна інформація), що вимагає особливого захисту.

Перші випадки неналежного поширення інформації сталися ще на початку 2021 року, за президентства Байдена, і продовжилися за адміністрації чинного президента Дональда Трампа. Останній такий випадок зафіксували минулого тижня.

Причиною витоку стала помилка співробітника GSA, який змінив налаштування Google Drive так, що документи стали доступними всім працівникам відомства не лише для перегляду, але й для редагування.

Проблему вдалося виявити під час планового аудиту безпеки. ІТ-фахівці вже відключили доступ до файлів і проводять розслідування інциденту.

За словами експертів з безпеки, такі документи не мають бути доступними для тисяч людей, навіть якщо вони офіційно не засекречені. Професор Сиракузького університету Майкл Вільямс зазначає, що подібні помилки становлять виклик для будь-якої адміністрації та підкреслюють необхідність кращої підготовки держслужбовців з питань цифрової безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп звільнив міністра оборони через родинний чат з військовими таємницями.