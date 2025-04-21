Не тільки Крим і відмова від НАТО: Трамп має ще одну ультимативну пропозицію

Трамп пропонує американський контроль над ЗАЕС та прилеглими територіями"

США розглядають можливість створення нейтральної зони навколо Запорізької АЕС, а сама електростанція може перейти під американський контроль. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

За інформацією видання, минулого тижня в Парижі Києву представили низку пропозицій щодо завершення війни в Україні. Серед них — ідея президента США Дональда Трампа щодо оголошення території навколо ЗАЕС нейтральною зоною під контролем Вашингтона.

Як зазначають західні чиновники, за цією пропозицією електростанція постачатиме енергію як на підконтрольні Україні території, так і на окуповані Росією після 2022 року регіони.

Про можливість придбання українських електростанцій, включно з ядерними, Трамп уже говорив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у березні. Тоді американський лідер назвав це "найкращим захистом для цієї інфраструктури".

Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявляв: "Вона (ЗАЕС — Ред.) може принести нові можливості для співпраці між нами, наприклад, коли йдеться про експорт електроенергії. Крім того, ми потребуватимемо більшої кількості електрики для будь-якого проєкту, який може бути імплементований в Україні, разом зі Сполученими Штатами. Нам потрібно більше електрики для масштабного відновлення країни, і це дуже важливо".

Водночас у Міністерстві закордонних справ Росії місяць тому заявили, що вважають Запорізьку АЕС російським ядерним об'єктом і відмовляються передавати її будь-якій іншій державі.