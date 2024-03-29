Збірна з біатлону залишилася без тренера? ФБУ робить висновки після провального сезону

Головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра йде після 8 років роботи

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону словацький фахівець Юрай Санітра піде у відставку зі своєї посади найближчим часом. На зміну йому може прийти тренер жіночої команди Микола Зоц, який поєднуватиме дві посади.

Санітра не зміг показати результату. За підсумками сезону Кубка світу чоловіча збірна України не потрапила до Топ-10 (11-е місце у підсумковому заліку Кубка націй), і втратила квоти у 5 спортсменів в індивідуальних перегонах. У наступному сезоні 2024/25 Україну представлятиме, максимум, 4 спортсмени у кожній гонці.

Вісім років майже без успіхів

Юрай Санітра очолив чоловічу збірну України у 2016 році і з того часу був старшим тренером команди "А", тієї, яка виступає у Кубку світу, чемпіонатах світу та на Олімпійських іграх. Є також команда "В", чия доля – виступ на Кубку Європи та чемпіонаті Європи, що вважаються другорядними у світі біатлону.

Окрім чоловічої команди "А" Санітра також один сезон очолював і жіночу команду, а останній рік був головним тренером усього чоловічого біатлону України. За підсумками сезону-2022/23, коли Санітра став відповідати за всі чоловічі команди України, роботу з тренером планували до завершення олімпійського циклу Ігор-2026.

"Домовилися з Санітрою, що він працює цей олімпійський цикл — після Олімпіади-2026 зробимо аналіз і прийматимемо рішення. Але я точно можу сказати, що до Олімпіади, якщо нічого не станеться надзвичайного, Юрай Санітра працюватиме з чоловічою командою", — говорив президент Федерації біатлону України Іван Крулько у квітні 2023 року.

Втім, за рік ситуація різко змінилася. І якщо той факт, що чоловіча команда не здобула жодної нагороди на етапах Кубка світу чи чемпіонаті світу вже мало кого дивує, то непотрапляння до Топ-10 найкращих збірних світу та втрата однієї ліцензії на наступний сезон у особистих перегонах стало важким ударом по престижу вітчизняного. біатлону.

Тим часом, із сезону 2016/17, під керівництвом Юрія Санітри, чоловіча команда України здобула лише дві нагороди на рівні Кубка світу — "срібло" естафети на одному з етапів сезону 2019/20 та "бронзу" Сергія Семенова в індивідуальних перегонах у сезоні 2016 /17.

Ну і, звичайно, не варто забувати, що у 2019 році Дмитро Підручний став чемпіоном світу в гонці переслідування. Але це все успіхи команди за 8 років.

Разом з тим тренера виручала загальна стабільність команди, яка постійно була близька до еліти і в індивідуальних перегонах, і в естафетах. П’ять разів чоловіча команда завершувала сезон у топ-10 Кубка націй, зокрема ставала шостою у сезоні 2016/17, у перший рік роботи Санітри. Адже потрапляння до Топ-5 означало б максимальну квоту на наступний сезон у 6 біатлоністів у кожній індивідуальній гонці. Але потрапити до елітної п’ятірки провідних команд світу чоловічої збірної тоді так і не вдалося, не вистачило зовсім трохи. А через 7 років команда втратила і місця в десятці найсильніших.

Крім того, у сезоні 2020/21 жіноча збірна України під керівництвом Санітри виборола три медалі: два "срібла" Юлії Джими на Кубку світу та "бронзу" естафети ЧС-2021.

Поєднати дві команди

За даними спеціалізованого Телеграм-каналу Biathlonnews є ймовірність того, що жіноча та чоловіча збірні України матиме один головний тренер. Керівництво Федерації біатлону України зараз розглядає таку можливість. Якщо рішення буде ухвалено, то головним тренером буде Микола Зоц, який відповідатиме за обидві збірні.

Примітно, що Микола Зоц є старшим тренером жіночої збірної України з літа 2023 року. Водночас, найдосвідченіший фахівець, якому у липні виповниться 60 років, уже багато років працює у тренерському штабі збірної на різних посадах – і в чоловічій, і жіночій командах. Так, серед його вихованців такі уславлені українські біатлоністи та Залужені майстри спорту України як Валентина Цербе-Несіна, Ніна Лемеш, Оксана Хвостенко, Андрій Дериземля.

Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті Валентина Семеренко, згадуючи у розмові з "Телеграфом" про роботу з Миколою Зоцем, зазначає: "У команди є хороший тренер, він знає, що потрібно зробити, дає сильну мотивацію. Коли результати йдуть "навколо п’єдесталу" Микола Миколайович завжди каже: "Нехай це буде 5-е місце", або нехай 10-е, і тому подібне. Він просто знає, що потрібно зробити. І я впевнена, що буде позитивний результат. Одне скажу — я дуже переживаю за команду і хочу їй побажати лише найкращих результатів".

Говорячи про те, що може привнести до чоловічої команди потенційний новий тренер, Семеренко зазначила: "Чесно кажучи, для мене це новина, не знала, застали зненацька. Що може привнести? Привнести стабільність, високий моральний дух, згуртувати колектив. що є у жіночої команди, все те, завдяки чому ми досягли успіхів.Перш за все, команді потрібен стрижень.Коли ми працювали з Миколою Зоцом, то нікуди "не металися".Всі знали, що треба робити, як треба робити, коли... було впорядковано, якщо можна так сказати. Приведення команди до ладу, те, що в нього виходить найкраще".

"Відставка абсолютно логічна, немає результатів останніми роками"

Перший віце-президент Федерації біатлону України Андрій Дериземля у коментарі "Телеграфу" фактично підтвердив відставку головного тренера чоловічої команди: "Дивіться, є робочі моменти, вони ще не до кінця проговорені. Але з Санітрою ми не плануємо продовжувати співпрацю".

"Абсолютно логічно, адже немає результатів останніми роками. Окрім Підручного, який на ЧС завоював медаль, у принципі, особливих успіхів не було. Якщо проаналізувати, то востаннє був призером Кубка світу в особистих перегонах Сергій Семенов, 2016-го року". І після 2016-го не було жодного призового місця в особистих перегонах на етапах Кубка світу, але успіх Дмитра мав низку хороших результатів на чемпіонаті Європи, але їх не так багато.

Є почуття незадоволеності у самих спортсменів, і у Федерації. Плюс, цього сезону втратили одну квоту. Тому повторюся – абсолютно логічно. Питання, яке назріло. І навіть не цього року, а ще раніше", — додав титулований у минулому спортсмен, призер чемпіонатів світу, переможець перегонів Кубка світу та 3-разовий чемпіон Європи.

Оцінюючи результати команди в сезоні 2023/24, що завершився, Дериземля зазначив: "Якщо чесно, я сподівався на куди успішніші виступи Дмитра (Підручного – ред.) та Артемов (Прими та Тищенка – ред.). Це ті спортсмени, які можуть показати хороший результат На жаль, не вийшло, хоч у них і було кілька непоганих стартів – і особистих, і в естафеті, а ось інші спортсмени взагалі не показали результату, на жаль.

У чому проблематика? На це, звісно, краще відповість тренер. Саме тренер відповідає за підготовку, за результат, відповідає за команду. Можливо був збій, можливо, щось ще трапилося… Я зараз не можу це коментувати".

А на запитання чим може допомогти сторонній фахівець, і чи це буде Микола Зоц, зауважив: "Зараз йде обговорення, Федерація хоче, щоб це був якісний фахівець, який відповідав своїй посаді, оптимально це все зробити з огляду на безліч факторів. Наявність тренерів, наявність фінансування – тут багато факторів, які вплинуть на вибір спеціаліста.

Чи буде це Микола Зоц чи інший тренер? Рішення прийматиме Федерація та пропонуватиме кандидатуру на затвердження Міністерству молоді та спорту. Поки що це все ще у процесі”.

Раніше чоловіча збірна України провалилася на чемпіонаті Європи, де також не здобула жодної нагороди.