Сборная по биатлону осталась без тренера? ФБУ делает выводы после провального сезона

Главный тренер мужской команды Юрай Санитра уходит после 8 лет работы

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону словацкий специалист Юрай Санитра уйдет в отставку со своего поста в ближайшее время. На смену ему может прийти тренер женской команды Николай Зоц, который будет совмещать две должности.

Санитра не смог показать результат. По итогам сезона Кубка мира мужская сборная Украины не попала в Топ-10 (11-е место в итоговом зачете Кубка наций), и лишилась квоты в 5 спортсменов в индивидуальных гонках. В следующем сезоне 2024/25 Украину будет представлять, максимум, 4 спортсмена в каждой гонке.

Восемь лет почти без успехов

Юрай Санитра возглавил мужскую сборную Украины в 2016 году и с тех пор был старшим тренером команды "А", той, которая выступает в Кубке мира, чемпионатах мира и на Олимпийских играх. Есть также команда "В", чей удел – выступление на считающихся второстепенными в мире биатлона Кубке Европы и чемпионате Европы.

Кроме мужской команды "А" Санитра также один сезон возглавлял и женскую команду, а последний год был главным тренером всего мужского биатлона Украины. По итогам сезона 2022/23, когда Санитра стал отвечать за все мужские команды Украины, работу с тренером планировали до завершения олимпийского цикла Игр-2026.

"Договорились с Санитрой, что он работает этот олимпийский цикл — после Олимпиады-2026 сделаем анализ и будем принимать решение. Но я точно могу сказать, что до Олимпиады, если ничего не произойдет чрезвычайного, Юрай Санитра будет работать с мужской командой", — говорил президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько в апреле 2023 года.

Впрочем, спустя год ситуация резко изменилась. И если тот факт, что мужская команда не завоевала ни одной награды на этапах Кубка мира или чемпионате мира уже мало кого удивляет, то непопадание в Топ-10 лучших сборных мира и потеря одной лицензии на следующий сезон в личных гонках стало тяжелым ударом по престижу отечественного биатлона.

Между тем, с сезона 2016/17, под руководством Юрая Санитры, мужская команда Украины завоевала лишь две награды на уровне Кубка мира — "серебро" эстафеты на одном из этапов сезона 2019/20 и "бронзу" Сергея Семенова в индивидуальной гонке в сезоне 2016/17.

Ну и, конечно, не стоит забывать, что в 2019-м году Дмитрий Пидручный стал чемпионом мира в гонке преследования. Но это все успехи команды за 8 лет…

Вместе с тем, тренера выручала общая стабильность команды, которая постоянно была близка к элите и в индивидуальных гонках, и в эстафетах. Пять раз мужская команда завершала сезон в топ-10 Кубка наций, в частности становилась шестой в сезоне 2016/17, в первый год работы Санитры. А ведь попадание в Топ-5 означало бы максимальную квоту на следующий сезон в 6 биатлонистов в каждой индивидуальной гонке. Но, попасть в элитную пятерку ведущих команд мира мужской сборной тогда так и не удалось, не хватило совсем чуть-чуть. А спустя 7 лет команда лишилась и места в 10-ке сильнейших.

Кроме того, в сезоне 2020/21 женская сборная Украины под руководством Санитры завоевала три медали: два "серебра" Юлии Джимы на Кубке мира и "бронзу" эстафеты ЧМ-2021.

Совместить две команды

По данным специализированного Телеграмм-канала Biathlonnews есть вероятность того, что у женской и мужской сборных Украины будет один главный тренер. Руководство Федерации биатлона Украины сейчас рассматривает такую возможность. Если решение будет принято, то главным тренером будет Николай Зоц, который будет отвечать за обе сборные.

Примечательно, что Николай Зоц является старшим тренером женской сборной Украины с лета 2023-го года. Вместе с тем, опытнейший специалист, которому в июле исполнится 60 лет, уже много лет работает в тренерском штабе сборной на разных должностях – и в мужской, и в женской командах. Так, среди его воспитанников такие прославленные украинские биатлонисты и Залуженные мастера спорта Украины, как Валентина Цербе-Несина, Нина Лемеш, Оксана Хвостенко, Андрей Дериземля.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете Валентина Семеренко, вспоминая в беседе с "Телеграфом" о работе с Николаем Зоцем, отмечает: "У команды есть хороший тренер, он знает, что нужно сделать, дает сильную мотивацию. Когда результаты идут "вокруг пьедестала" Николай Николаевич всегда говорит: "Пусть это будет 5-е место", или пусть 10-е, и тому подобное. Он просто знает, что нужно сделать. И я уверена, что будет позитивный результат. Одно скажу — я очень переживаю за команду и хочу ей пожелать только лучших результатов".

Говоря о том, что может привнести в мужскую команду потенциальный новый тренер, Семеренко отметила: "Честно говоря, для меня это новость, не знала, застали врасплох. Что может привнести? Привнести стабильность, высокий моральный дух, сплотить коллектив. Привнести все то, что есть у женской команды, все то, благодаря чему мы добились успехов. Прежде всего, команде нужен стержень. Когда мы работали с Николаем Зоцом, то никуда "не метались". Все знали, что нужно делать, как нужно делать, когда… Все было упорядочено, если можно так сказать. Приведение команды в порядок, то, что у него получается лучше всего".

"Отставка абсолютно логична, нет результатов в последние годы"

Первый вице-президент Федерации биатлона Украины Андрей Дериземля в комментарии "Телеграфу" фактически подтвердил отставку главного тренера мужской команды: "Смотрите, есть рабочие моменты, они еще не до конца проговорены. Но, с Санитрой мы не планируем продолжать сотрудничество".

"Абсолютно логично, ведь нет результатов в последние годы. Кроме Пидручного , который на ЧМ завоевал медаль, в принципе, особых успехов не было. Если проанализировать, то крайний раз был призером Кубка мира в личных гонках Сергей Семенов, в 2016-м году. И после 2016-го не было ни одного призового места в личных гонках на этапах Кубка мира. Да, был успех Дмитрия, был ряд хороших результатов на чемпионате Европы, но их не так много.

Есть чувство неудовлетворенности у самих спортсменов, так и у Федерации. Плюс, в этом сезоне потеряли одну квоту. Поэтому, повторюсь – абсолютно логично. Вопрос, который назрел. И даже не в этом году, а еще раньше", — добавил титулованный в прошлом спортсмен, призер чемпионатов мира, победитель гонок Кубка мира и 3-кратный чемпион Европы.

Оценивая результаты команды в завершившемся сезоне 2023/24 Дериземля отметил: "Если честно, я надеялся на куда более успешные выступления Дмитрия (Пидручного – ред.) и Артемов (Примы и Тищенко – ред.). Это те спортсмены, которые могут показать хороший результат. К сожалению, не получилось, хоть у них и было несколько неплохих стартов – и личных, и в эстафете. А вот остальные спортсмены вообще не показали результат, к сожалению.

В чем проблематика? На это, конечно, лучше ответит тренер. Именно тренер несет ответственность за подготовку, за результат, отвечает за команду. Возможно был сбой, возможно что-то еще случилось… Я сейчас не могу это комментировать".

А на вопрос чем может помочь сторонний специалист, и будет ли это Николай Зоц, заметил: "Сейчас идет обсуждение, Федерация хочет, чтобы это был качественный специалист, который соответствовал своей должности, оптимально это все сделать, учитывая множество факторов. Наличие тренеров, наличие финансирования – тут множество факторов, которые повлияют на выбор специалиста.

Будет это Николай Зоц или другой тренер? Решение будет принимать Федерация и предлагать кандидатуру на утверждение Министерству молодежи и спорта. Пока что это все еще в процессе".

Ранее мужская сборная Украины провалилась на чемпионате Европы, где также не завоевала ни одной награды.