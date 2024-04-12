Париж-2024: єдина ліцензія у важкій атлетиці, але з медальною перспективою

Каміла Конотоп тричі у кар’єрі ставала абсолютною чемпіонкою Європи

12 квітня стало відомо, що українська важкоатлетка Каміла Конотоп отримала ліцензію на Олімпійські ігри. Швидше за все, харків’янка буде єдиним представником України у цьому виді спорту на Іграх-2024. Водночас вона є реальним кандидатом на завоювання медалі Олімпійських ігор.

Конотоп став другою у рейтингу відбору на Олімпіаду з найкращим результатом 236 кг (українка виступає у ваговій категорії до 59 кг). Світовий рейтинг очолила представниця Китаю Ло Шіфанґ.

Абсолютне домінування в Європі та нагороди у світі

Щоб отримати право на участь у Парижі-2024, усі важкоатлети мали обов’язково взяти участь у чемпіонаті світу-2023 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), і, як мінімум, у двох відбіркових турнірах протягом кваліфікаційного періоду – континентальних чемпіонатах-2023 та -2024, IWF Гран-прі I 2023 (у другому-третьому кварталі року) або IWF Гран-прі II 2023 (у третьому-четвертому кварталі року). І Конотоп не лише взяла участь у цих турнірах, а й більш ніж успішно виступила.

На чемпіонаті Європи-2023, що пройшов у квітні минулого року, в Єревані Каміла здобула три золоті медалі – і в ривку, і в поштовху, і, відповідно, у сумі двоборства. Свій успіх вона повторила на чемпіонаті Європи-2024, який відбувся у лютому в Софії. До речі, це вже було втретє в кар’єрі Конотоп, коли вона здобула звання абсолютної чемпіонки Європи. Вперше вона стала "абсолютом" у 2021 році, на турнірі в Москві, випередивши, зокрема, росіянку Світлану Єршову, яка виступала на "домашньому" турнірі. І лише на ЧЄ-2022 у Тирані Конотоп поступилася першістю місцевій албанській спортсменці Евагелії Велі. Тоді Конотоп здобула "золото" у поштовху, але програла суперниці у ривку та сумі двоборства, привезши додому одну золоту та дві срібні медалі.

Зовсім інша ситуація на чемпіонатах світу, де "балом правлять" азійські та північноамериканські спортсменки. ЧС-2021 у Ташкенті тоді ще зовсім юна 20-річна Конотоп пропустила, а на ЧС-2022 у Боготі здобула одну нагороду – бронзу у ривку. У поштовху вона показала 8-й результат, а у сумі двоборства посіла підсумкове 6-е місце, поступившись, зокрема, представницям Китаю та Канади.

Прорив у світову еліту стався у вересні минулого року, на ЧС-2023. У саудівському Ер-Ріяді Каміла завоювала срібло у ривку та бронзу у поштовху. А у сумі двоборства показала 2-й результат, завоювавши першу в кар’єрі "велику" медаль на світовій арені. У всіх трьох дисциплінах золоту медаль здобула вже згадана лідерка світового рейтингу Ло Шифанг з Китаю. Очевидно, вона буде поза конкуренцією і в Парижі-2024. А ось з іншою китаянкою Пей Сіньї та представницею Китайського Тайбею Го Синчжунь українка цілком може посперечатися за нагороди.

Відмінність Олімпіади від будь-якого іншого змагання з важкої атлетики полягає в тому, що медалі розігруються лише у двоборстві. І спортсменам, у яких "коронкою" є суто поштовх або ривок, на Іграх робити, за великим рахунком, нічого. На щастя для українських уболівальників, Конотоп – універсал, який показує однаково високі результати і в поштовху, і в ривку. І, відповідно, має чудову олімпійську перспективу.

З олімпійським досвідом

Є у Камілі й олімпійський досвід, щоправда, не запланований. На Ігри Токіо-2020, які через пандемію коронавірусу, пройшли 2021 року, Конотоп потрапила в останній момент, як спортсменка, яка за 4 місяці до Ігор, у квітні 2021-го, стала абсолютною чемпіонкою Європи в Москві. Як зазначалося, у столиці Росії вона виграла золото і в ривку, і в поштовху, і в сумі двоборства.

А ось на самих Іграх українка посіла 5 місце. Тоді ще 20-річна спортсменка у ривку показала результат 94 кілограми, а в поштовху – 112. До потрапяння на п’єдестал зухвалій юніорці не вистачило 7 кілограм та… елементарного турнірного досвіду.

Головний тренер жіночої збірної України з важкої атлетики Юрій Кучинов, згадуючи Олімпіаду в Токіо, зазначає: "Каміла там була наймолодша спортсменка. Ми планували, що вона дебютує на Іграх у 2024 році. Але виступила у Токіо, побачила суперниць. Як я не просив її, щоб не дивилася на протоколи, вона все одно дивилася, бо їй здавалося, що вона ж чемпіонка світу (серед молоді) та Європи. Але трапилося так, що штангу вагою 96 кг. вона не підняла. І тоді її просто "вимкнуло", ми в швидкому порядку замінили вагу штанги в наступній спробі — зі 110 кг до 106 кг.

Якби вона у ривку взяла свої 96-97 кг, то, гадаю, у неї б і дух з’явився в поштовху. Ще раз скажу, вона тоді була юніоркою, чемпіонкою світу. Тоді подумалося, хай трохи подивиться, що дорослі змагання відрізняються від юніорських. Трагедії в цьому немає, навчання має бути і на Олімпіаді".

Через три роки Каміла подорослішала, з’явилися медалі чемпіонатів світу, вона вже тричі вигравала титул абсолютної чемпіонки Європи. Так, у світі є, принаймні, одна спортсменка, яка сильніша за неї – і в двоборстві, і в кожній вправі окремо. Але в Париж-2024 Конотоп їде із твердими медальними планами та реальною перспективою.

П’ять днів важкої атлетики у Парижі-2024

У змаганнях з важкої атлетики на літніх Олімпійських іграх 2024 року візьмуть участь загалом 120 спортсменів, які змагатимуться у 10 вагових категоріях – по п’ять у чоловіків та жінок. У кожній ваговій категорії змагатимуться по 12 атлетів. Для порівняння у Токіо-2020 було 196 важкоатлетів та по 7 вагових категорій у чоловіків та жінок, а у Лондоні-2012 та Ріо-2016 — по 260 атлетів та 15 вагових категорій (8 у чоловіків та 7 у жінок).

Розширення та перенасичена програма Ігор відбивається на класичних видах спорту, які у програмі Олімпіад присутні вже багато десятиліть. І важка атлетика – один із таких "постраждалих" від розширення видів спорту.

При цьому кожній країні дозволяється виставити максимум трьох важкоатлетів кожної статі та максимум одного у кожній ваговій категорії. Тобто максимально не більше 6 спортсменів. І жодна країна не зможе претендувати на 7-10 медалей на турнірі з важкої атлетики. Те саме стосується і країни-організатора Ігор. Франція як господиня змагань автоматично отримала лише чотири квоти — по дві для чоловіків і для жінок.

Певно, ліцензія Конотоп буде єдиною для України. Кваліфікаційні норми також виконали українки Анастасія Маневська (виступає у ваговій категорії понад 81 кг) та Світлана Самуляк (до 71 кг), проте вони не входять до топ-10 найкращих світового рейтингу, що є обов’язковою умовою. І навряд чи вони зможуть отримати путівку через перерозподіл місць після відмови від участі в Іграх інших спортсменів.

Олімпіада-2024 пройде з 26 липня до 11 серпня. Турнір з важкої атлетики – з 7 по 11 серпня протягом п’яти останніх днів Ігор.