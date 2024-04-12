Париж-2024: единственная лицензия в тяжелой атлетике, но с медальной перспективой

Камила Конотоп трижды в карьере становилась абсолютной чемпионкой Европы

12 апреля стало известно, что украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп получила лицензию на Олимпийские игры. Скорее всего, харьковчанка будет единственным представителем Украины в этом виде спорта на Играх-2024. Вместе с тем, она является реальным кандидатом на завоевание медали Олимпийских игр.

Конотоп стал второй в рейтинге отбора на Олимпиаду с лучшим результатом 236 кг (украинка выступает в весовой категории до 59 кг). Мировой рейтинг возглавила представительница Китая Ло Шифанг.

Абсолютное доминирование в Европе и награды в мире

Чтобы получить право на участие в Париже-2024, все тяжелоатлеты должны были обязательно принять участие в чемпионате мира-2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), и, как минимум, в двух отборочных турнирах в течение квалификационного периода – континентальных чемпионатах-2023 и -2024, IWF Гран-при I 2023 (во втором-третьем квартале года) или IWF Гран-при II 2023 (в третьем-четвертом квартале года).

И Конотоп не только приняла участие в этих турнирах, но более чем успешно выступила. На чемпионате Европы-2023, прошедшем в апреле прошлого года в Ереване Камила завоевала три золотые медали – и в рывке, и в толчке, и, соответственно, в сумме двоеборья. Свой успех она повторила на чемпионате Европы-2024, который прошел в феврале в Софии. Кстати это уже был третий раз в карьере Конотоп, когда она завоевала звание абсолютной чемпионки Европы. Впервые она стала абсолютной чемпионкой Европы в 2021 году, на турнире в Москве, опередив, в том числе, россиянку Светлану Ершову, выступавшую на "домашнем" турнире. И только на ЧЕ-2022 в Тиране Конотоп уступила первенство местной албанской спортсменке Эвагелии Вели. Тогда Конотоп завоевала "золото" в толчке, но проиграла сопернице в рывке и сумме двоеборья, привезя домой одну золотую и две серебряные медали.

Совсем другая ситуация на чемпионатах мира, где "балом правят" азиатские и североамериканские спортсменки. ЧМ-2021 в Ташкенте тогда еще совсем юная 20-летняя Конотоп пропустила, а на ЧМ-2022 в Боготе завоевала одну награду – бронзу в рывке. В толчке она показала 8-й результат, а в сумме двоеборья заняла итоговое 6-е место, среди прочих, уступив представительницам Китая и Канады.

Прорыв в мировую элиту случился в сентябре прошлого года, на ЧМ-2023. В саудовском Эр-Рияде Камила завоевала серебро в рывке и бронзу в толчке. А в сумме двоеборья показала 2-й результат, завоевав первую в карьере "большую" медаль на мировой арене. Во всех трех дисциплинах золотую медаль завоевала уже упомянутая лидер мирового рейтинга Ло Шифанг из Китая. По всей видимости, она будет вне конкуренции и в Париже-2024. А вот с другой китаянкой Пэй Синьи и представительницей Китайского Тайбэя Го синчжунь украинка вполне может поспорить за награды.

Отличие Олимпиады от любого другого соревнования по тяжелой атлетике заключается в том, что медали разыгрываются только в двоеборье. И спортсменам, у которых "коронкой" является сугубо толчок или рывок, на Играх делать, по большому счету, нечего. К счастью для украинских болельщиков, Конотоп – универсал, показывающая одинаково высокие результаты и в толчке, и в рывке. И, соответственно, у нее отличная олимпийская перспектива.

С олимпийским опытом

Есть у Камилы и олимпийский опыт, правда не запланированный. На Игры Токио-2020, которые из-за пандемии коронавируса, прошли в 2021-м году, Конотоп попала в последний момент, как спортсменка, которая за 4 месяца до Игр, в апреле 2021-го, стала абсолютной чемпионкой Европы в Москве. Как уже отмечалось, в столице России она выиграла золото и в рывке, и в толчке, и в сумме двоеборья.

А вот на самих Играх украинка заняла 5-е место. Тогда еще 20-летняя спортсменка в рывке показала результат 94 килограмма, а в толчке – 112. До попадания на пьедестал дерзкой юниорке не хватило 7 килограмм и… элементарного турнирного опыта.

Главный тренер женской сборной Украины по тяжелой атлетике Юрий Кучинов, вспоминая Олимпиаду в Токио, отмечает: "Камила там была самая молодая спортсменка. Мы планировали, что она дебютирует на Играх в 2024 году. Но, выступила в Токио, увидела соперниц. Как я не упрашивал ее, чтобы не смотрела на протоколы, она все равно смотрела, потому что ей казалось, что она же чемпионка мира (среди молодежи) и Европы. Но случилось так, что штангу весом 96 кг. она не подняла. И тогда ее просто "выключило", мы в спешном порядке заменили вес штанги в следующей попытке – со 110 кг до 106 кг.

Если бы она в рывке взяла свои 96-97 кг, то, думаю, у нее бы и дух появился в толчке. Еще раз скажу, она тогда юниорка была, чемпионка мира. Тогда подумалось, пусть немножко посмотрит, что взрослые соревнования отличаются от юниорских. Трагедии в этом нет, учеба должна быть и на Олимпиаде".

Спустя три года Камила повзрослела, появились медали чемпионатов мира, она уже трижды выигрывала титул абсолютной чемпионки Европы. Да, в мире есть, по крайней мере, одна спортсменка, которая сильнее ее – и в двоеборье, и в каждом упражнении по отдельности. Но в Париж-2024 Конотоп едет с твердыми медальными планами и реальной перспективой.

Пять дней тяжелой атлетики в Париже-2024

В соревнованиях по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 примут участие в общей сложности 120 спортсменов, которые будут соревноваться в 10 весовых категориях – по пять у мужчин и женщин. В каждой весовой категории будут соревноваться по 12 атлетов. Для сравнения в Токио-2020 было 196 тяжелоатлетов и по 7 весовых категорий у мужчин и женщин, а в Лондоне-2012 и Рио-2016 — по 260 атлетов и 15 весовых категорий (8 у мужчин и 7 у женщин).

Расширение и перенасыщенная программа Игр отражается на классических видах спорта, которые в программе Олимпиад присутствует уже многие десятилетия. И тяжелая атлетика – один из таких "страдающих" от расширения видов спорта.

При этом, каждой стране разрешается выставить максимум трех тяжелоатлетов каждого пола и максимум одного в каждой весовой категории. То есть, максимально, не более 6 спортсменов. И ни одна страна не сможет претендовать на 7-10 медалей на турнире по тяжелой атлетике. Это же касается и страны-организатора Игр. Франция, как хозяйка соревнований автоматически получила лишь четыре квоты — по две для мужчин и две для женщин.

Вероятно, лицензия Конотоп будет единственной для Украины. Квалификационные нормы также выполнили украинки Анастасия Маневская (свыше 81 кг) и Светлана Самуляк (71 кг), однако они не входят в топ-10 лучших мирового рейтинга, что является обязательным условием. И вряд ли они смогут получить путевку в результате перераспределения мест после отказа от участия в Играх других спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Турнир по тяжелой атлетике – с 7 по 11 августа, на протяжении пяти последних дней Игр.