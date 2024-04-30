У сина Кадирова з’явився конкурент: фаворитці Путіна вручили медаль із чистого золота

Навіть росіяни розуміють абсурдність ситуації

Російська фігуристка Каміла Валієва отримала золоту медаль у подарунок на 18-річчя від благодійної організації "ДоброFON". До речі, спортсменка все частіше потрапляє на російське ТБ, де матиме своє власне шоу.

Медаль, яку подарували фігуристці, виконана на індивідуальне замовлення із чистого золота 585 проби. Діаметр медалі 70 мм, а вага – 130 грамів. Про це повідомляє Р-Спорт.

На нагороді зображено фігуристку, що ковзає на тлі Казанського Кремля, і п’ять сердець, що символізують підтримку росіян.

Каміла Валієва із золотою медаллю

У мережі розкритикували благодійну організацію за таку розтрату. Користувачі критикують і саму спортсменку, яка прийняла цей подарунок. Також у мережі порівнюють спортсменку з Адамом Кадировим, сином голови Чечні Рамзана Кадирова. Річ у тому, що Адам встиг стати мемом, отримуючи медалі, посади, ордени та звання в Росії з будь-якого приводу.

Нагадаємо, на Олімпіаді у Пекіні стало відомо, що Валієва провалила допінг-тест. Через роки розглядів Камілу дискваліфікували, а у збірної олімпійського комітету Росії відібрали "золото" у командному турнірі.

Виступ Валієвої на Олімпіаді-2022

Після Олімпіади-2022 президент РФ Володимир Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. У результаті глава Кремля подарував спортсменці шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна.

2024 року Валієва засвітилася поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього" в Казані. У Кремлі підтвердили, що президент РФ особисто підтримує Камілу, а та у відповідь публічно підтримала його кандидатуру на президентських виборах-2024.