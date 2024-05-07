"Усі упирі у зборі, від Кадирова до Сігала": на інавгурацію Путіна з’їхалися одіозні персонажі (фото, відео)

У залі присутні глави регіонів, представники духовенства, дипломати, журналісти, окупанти та музиканти

У Росії на церемонію інавгурації 7 травня зібралися одіозні гості диктатора Путіна. Серед них уже помічено досить відомих пропагандистів.

Відповідні відео та фотографії вже з’явилися в мережі. На них помітили, зокрема, американського актора та кінопродюсера Стівена Сігала.

Крім цього до об’єктиву вже потрапили голова Чечні Рамзан Кадиров, голова Уряду Російської Федерації Михайло Мішустін, псевдоголова "народної ради "ДНР", відомий терорист Артем Жога, заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медвєдєв, глава МЗС РФ Сергій Лавров, російський актор Сергій Машков та інші.

На інавгурації також традиційно присутні глави регіонів, представники духовенства, дипломати, журналісти та військові. Разом із ними цього року присутні й російські окупанти, яких у РФ називають "учасниками СВО".

Не обійшлося на заході Путіна без зірок російської естради. У залі помітили Стаса Михайлова, Шамана, а також Діану Гурцьку. Усі вони, до речі, є пропагандистами Кремля.

Також на інавгурації помічено депутата Держдуми Анатолія Вассермана, який спочатку активно підтримував війну в Україні, а потім передумав і заявив, що це "геноцид і вбивство українського народу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представники шести західних країн погодилися відвідати інавгурацію диктатора Путіна, який нібито в березні переміг на президентських виборах. Передбачалося, що країн буде сім, але одна з них відмовилася.