Кадиров отруїв конкурентів? У Грозному сталося незрозуміле

Російська футбольна влада змусила "Сочі" грати в ослабленому складі проти команди Кадирова

Футбольний клуб "Сочі" просив Російський футбольний союз (РФС) перенести гру з "Ахматом" у першості країни. До речі, компанія Joma, яка є технічним спонсором футбольної збірної України, співпрацює із клубом Рамзана Кадирова.

Про це розповів тренер "Сочі" Роберт Морено, передає "Чемпіонат". За його словами, РФС змусив їх грати з головним конкурентом за "виживання" в лізі, хоча перед матчем отруїлося одразу 14 гравців. Футболістам стало погано після обіду у Грозному. У підсумку команда Кадирова перемогла з рахунком 1:0.

– "Сочі" запізнився на стадіон, у чому була причина?

– Все просто – після обіду кільком гравцям стало погано. Когось нудило, у когось була діарея. Спочатку було всього два гравці, які захворіли, але згодом їх ставало більше, у результаті вийшло 14 гравців та п’ять осіб із персоналу. У цих футболістів зневоднення вони не готові грати… Але це змагання такого рівня, і нас, мабуть, змусили грати, тому ми приїхали [на стадіон].

У мережі вважають, що масове отруєння команди не є випадковістю.

Нагадаємо, Рамзан Кадиров, який активно підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, навіть був президентом "Ахмата" з 2004 по 2011 рік. Названо клуб на честь Ахмата Кадирова, батька голови Чечні.

Раніше відомий тренер відмовив російському клубу через війну в Україні.