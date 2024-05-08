"Дайте йому вже лікаря": Кадиров спробував показати свою "силушку", але лише насмішив мережу (відео)

У мережі виникли сумніви щодо того, що Кадиров сам зміг зрушити з місця багатотонне авто

Глава Чечні Рамзан Кадиров, якому знадобилася допомога на інавгурації Володимира Путіна, вирішив вкотре розвіяти чутки про проблеми зі здоров’ям. На цей раз він змагався з машиною.

Відео публікують у мережі. У коментарях голову Чечні підняли на сміх.

На кадрах видно, як Кадиров штовхає білий Toyota Land Cruiser. Спочатку він штовхнув автомобіль від себе, а потім почав повільно тягнути на себе. По Рамзану Кадирову було видно, що йому нелегко дається це змагання з машиною: він миттєво почервонів, обличчя наче надулося і скривилося в гримасу. Все це супроводжується популярною піснею російського виконавця "Че за лев цей тигр", щоб, ймовірно, надати нотку пафосу діям глави Чечні та замаскувати таким чином його титанічні зусилля.

При цьому зйомка ведеться так, що не видно салону авто і місце водія, а також праву сторону машини. У чому був сенс цього показового виступу і що цим хотів показати Рамзан Кадиров — не уточнюється.

У мережі висміяли Рамзана Кадирова та назвали клоуном. Також згадали інавгурацію Путіна, де голова Чечні не зміг самостійно навіть зняти піджак. Загалом ніхто не повірив у те, що Рамзан Кадиров самостійно зміг зрушити автомобіль, який важить від 1,8 до 2,6 тонн.

Нагадаємо, що в мережі з осені 2023 року обговорюють хворобу Рамзана Кадирова. Він ніколи не відрізнявся особливою стрункістю, але останні пів року його зовнішній вигляд суттєво змінився. Навіть ходили чутки після його тривалої відсутності на публіці, що голова Чечні помер або впав у кому, але інформація не підтвердилася.

Пізніше з’явилася інформація про те, що Кадиров має проблеми з нирками. Йому зробили пересадку, але орган не прижився. Поплічника Путіна було помічено на лікуванні в одній із московських лікарень у критичному стані.

А навесні 2024 року заговорили про новий діагноз Кадирова — некрозу підшлункової залози. Прогнози лікарів невтішні.

Також "Телеграф" розповідав про те, що неповнолітній син Кадирова збирає нагороди та титули у Чечні та за її межами. Нещодавно його було призначено куратором університету спецназу.