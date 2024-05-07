Справді хворий? Кадирову на інавгурації Путіна знадобилася допомога (відео)

Він не зміг самостійно впоратися з піджаком

Глава Чечні Рамзан Кадиров, про нездоров’я якого ходять наполегливі чутки, був присутній на інавгурації Володимира Путіна 7 травня. На камеру потрапив момент, як він досить важко піднімався сходами, а піджак зняти йому допомагали аж двоє людей.

Відповідні кадри публікують РосЗМІ. На відео — Кадиров прибув до Кремля і піднімається сходами не поспішаючи, як це роблять літні чи нездорові люди. Він почав знімати піджак, але не зміг сам впоратися з рукавами. До нього з двох боків одразу кинулися супроводжуючі, які допомогли Кадирову нарешті витягти руки з рукавів.

Розмови про нездоров’я Кадирова ведуться вже досить давно. Так, у квітні ЗМІ написали про його діагноз: нібито голова Чечні має некроз підшлункової залози. Діагноз лікарів "не залишає надії на його одужання". Діагноз, за даними ЗМІ, вперше поставили ще в січні 2019 року. Тоді він не приховував, що змушений піти у відпустку через "тимчасову непрацездатність". З того часу, здоров’я Кадирова стрімко погіршувалося, хвороба посилилася перенесеним у 2020 році ковідом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором Російського університету спецназу імені Володимира Путіна. З відповідним проханням до нього нібито звернувся ректор ВНЗ Байбетар Вайханов.