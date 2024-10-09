"Это последнее предупреждение": сын Кадырова выступил с запретом для чеченцев

18-летний министр сделал заявление

Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, министр спорта Чеченской Республики потребовал от чеченцев перестать драться в поп-MMA. Накануне другой сын Кадырова Адам установил необычный рекорд.

Соответствующее заявление Ахмата Кадырова доступно на его telegram-канале. По его словам, чеченские бойцы порочат честь всего чеченского народа, выступая в поп-ММА.

"Обращаюсь к представителям Чеченской Республики, участвующим в поп-ММА. Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем.

Чеченцы всегда славились своим достойным поведением, которое основывается на глубоко укоренившихся традициях и ценностях. Достойное поведение каждого представителя нашего народа – неотъемлемая часть нашей культуры.

Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение" – написал Кадыров-младший.

Справка: поп-ММА — термин, обозначающий проведение боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами: обычно, артистами, блогерами — известными людьми. Перед боями бойцы часто оскорбляют и провоцируют друг друга.

В сети лишь посмеялись над заявлением министра.

Напомним, Адам Кадыров стал настоящим мемом из-за изобилия наград и орденов, которые ему стали вручать после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавля.