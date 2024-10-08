Син російського олігарха став посміховиськом, захотівши слави Кадирова-молодшого (відео)

Тренер образився, що ніхто не помітив його досягнення у Росії

Перший віцепрезидент Федерації хокею Росії (ФХР), головний тренер СКА та син російського олігарха Бориса Ротенберга Роман знову став посміховиськом. Наставник пітерського клубу славиться своїми абсурдними заявами.

Відповідну заяву Ротенберга-молодшого наводить пресслужба "Локомотива". Напередодні "Локомотив" та СКА (3:4) зіграли матч у КХЛ.

Роман провів 200 гру на посаді головного тренера, але ліга його не привітала з цим досягненням, після чого він образився. Ротенберг вважає, що це сталося через "дискримінацію за національною ознакою".

"Ліга не привітала головного тренера СКА, нас, з 200-ю грою. Ніяк, взагалі ніяк, ні на сайті.

Напевно, треба звернутися до керівництва ліги, щоб тренерів поважали, і має бути справедливо, чесно.

Не має бути дискримінації за національною ознакою. Давайте разом працювати, щоби все було у нас правильно і чесно.

Користуючись нагодою, я маю ювілейну гру, хотів би звернутися до керівництва КХЛ, щоб усе було чесно і не було дискримінації за національною ознакою.

Сподіваюся, у майбутньому такого не буде", – сказав Ротенберг.

У мережі лише посміялися з Ротенберга-молодшого. Користувачі жартують, що КХЛ просто не вважає Романа "тренером", а посаду він отримав завдяки батькові, наближеному до президента РФ Володимира Путіна.

Очевидно, Роману не вистачає медійної уваги, яка дістається синові глави Чечні Рамзана Кадирова Адаму. Кадиров-молодший отримує ордени й звання з будь-якого приводу.