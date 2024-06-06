Усик зіграє у голлівудському фільмі зірку ММА Ігоря Вовчанчина: що потрібно знати про легенду (фото, відео)

Уродженець Харківської області був професійним українським кікбоксером та бійцем змішаного стилю

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик зніметься в американській біографічній драмі Smashing Machine ("Крушіння машини"). Фільм буде присвячений життю колишнього бійця UFC Марка Керра, якого зіграє Дуейн "Скеля" Джонсон.

Усик зіграє у фільмі українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. За свою кар’єру Вовчанчин двічі бився з Керром. У першому бою українець виграв нокаутом, але поєдинок був визнаний таким, що не відбувся. У другому бою Вовчанчин переміг одноголосним рішенням суддів.

Хто такий Ігор Вовчанин?

Уродженець Харківської області був професійним українським кікбоксером та бійцем змішаного стилю. Свого часу він ставав чемпіоном світу з кікбоксингу за версією IAKSA (1993), а також переможцем та призером багатьох турнірів змішаних бойових мистецтв. У період із 1996 по 2000 рік Вовчанчин провів 38 боїв без поразок. Всього Ігор Вовчанчин провів 67 професійних боїв за правилами ММА, з яких у 56 здобув перемогу.

При цьому Вовчанчин розпочав спортивну кар’єру в легкій атлетиці, після чого займався боксом, став кандидатом у майстри спорту, а потім перейшов у кікбоксинг, де досяг перших серйозних успіхів, компенсуючи невисокий для кікбоксера зріст за рахунок видатної сили і швидкості ударів. А через кілька років після завоювання титулу чемпіоном світу за версією IAKSA, 1995 року, Вовчанчин дебютував у турнірі MMA в Харкові. Нокаутувавши перших двох суперників, Ігор програв третій бій больовим прийомом "важіль коліна". Після цього він почав вивчати борцівську техніку.

1996 рік розпочався за участі Вовчанчина у січневому турнірі "Містер Силач Секаї". Це був один із перших турнірів зі змішаних єдиноборств, який проходив на пострадянському просторі. На арені цирку, де проводились змагання, Ігор послідовно нокаутував Миколу Яцука, Сергія Бондаровича, Романа Тікунова та завоював титул чемпіона.

Наприкінці березня Вовчанчин брав участь у турнірі "Битва у Києві". У всіх поєдинках йому протистояли американські атлети, які значно перевершували Ігоря у зрості та вазі. Зокрема, його суперник по чвертьфіналу Фред Флойд був більш ніж на 60 кг важчий. Проте Вовчанчин зумів здобути дострокові перемоги у всіх поєдинках.

Серія перемог спортсмена тривала до 2000 року. Він також брав участь у турнірах престижної серії Pride, де його запросили до участі у Гран-прі 2000 року.

Чому присвячено фільм?

У травні 1999-го року, в одному з турнірів серії Pride, Вовчанчин зокрема переміг американця Марка Керра, який відзначився раніше успішними виступами в UFC. У першому раунді Керр відкрив у Вовчанчина розтин біля правого ока і намагався використати клінч. Другий раунд пройшов під диктовку Вовчанчина, який впевнено домінував у стійці, і зрештою нокаутував опонента, що стояв рачки серією з ударів колінами в голову. Ігор був оголошений переможцем, але незабаром результат був анульований і бій був визнаний таким, що не відбувся через те, що удари колінами в голову в партері були заборонені новою редакцією правил, прийнятою незадовго до поєдинку.

У грудні 2000 року Вовчанчин отримав можливість знову зустрітися з Керром на Pride 12. Два раунди не виявили переможця, і було призначено додатковий, за підсумками якого українцю було присуджено перемогу одноголосним рішенням суддів.

Поразка у фіналі Гран-прі

Між двома боями з Керром Вовчанчин брав участь у Гран-прі 2000 року, де програв у фіналі. При цьому супернику українця американцю Марку Коулмену не довелося битися в півфіналі, тому що його противник — Кадзуюкі Фудзіта — отримав травму в попередньому поєдинку і здався Коулмену відразу після удару гонгу. Це давало американцю перевагу перед виснаженим 15-хвилинним протистоянням із Сакурабою Вовчанчиним.

Коулмен, колишній борець вільного стилю, здійснював проходи в ноги, валив Вовчанчина на підлогу і атакував потужними ударами зверху. Незважаючи на те, що американець був активним і домінував, він не зміг за час, відведений у першому раунді, змусити українця визнати поразку. Однак у другому раунді в одному з епізодів боротьби у партері американець зміг зайняти зручну позицію та почав завдавати ударів коліном у голову Вовчанчину, який був змушений визнати поразку.

Завершив кар’єру в середній вазі

Після програного фіналу Гран-прі та двох переможних боїв з Керром Вовчанчин чергував перемоги з поразками до 2005 року, доки не перейшов у середню вагу. Там він одразу був запрошений для участі у Гран-прі 2005 року. І навіть виграв перший бій у досвідченого японського бійця Юкі Кондо. Проте вже на наступній стадії він вибув із боротьби, здавшись після задушливого прийому, проведеного Алістаром Оверімом.

Проте Вовчанчин отримав шанс стати запасним бійцем у фінальній частині турніру. Для цього йому потрібно було перемогти японця Кадзухіро Накамуру в серпні 2005 року. Але за підсумками двох раундів Накамура було визнано переможцем одноголосним рішенням. Цей бій став останнім у кар’єрі Вовчанчина, який заявив після бою про завершення кар’єри у 32 роки.

Загалом, український чемпіон провів 67 боїв у змішаних єдиноборствах (56 перемог, 10 поразок, 1 бою визнано таким, що не відбувся), 63 бої в кікбоксингу (61 перемога, 2 поразки) та один бій у К-1, який українець програв майбутньому переможцю Гран-прі. Ернесту Хосту з Нідерландів.

Загалом Ігор Вовчанчин виграв сім титулів різних турнірів у світі єдиноборств та став фіналістом Гран-прі Pride (2000).

Промоутер та меценат

На сьогоднішній день, завершивши спортивну кар’єру, Ігор Вовчанчин не припинив своїх відносин зі світом спорту. Він є президентом промоутерської компанії "Честь воїна" та співорганізатором однойменного проекту турнірів "Честь Воїна", а також віце-президентом Української асоціації бойових мистецтв "Орієнтал".

Крім того, колишній спортсмен займається благодійністю (керує благодійним фондом свого імені) у галузі спорту. Також він є волонтером, допомагаючи ЗСУ зокрема, постачанням Starlink, продуктів харчування та всього необхідного. І зосередився на ресторанному бізнесі у Харкові.

Цікаво, що спортсмен сам знімався у кіно. 2005 року вийшов серіал "Вищий захід", в якому Ігор Вовчанчин знявся в епізодичній ролі бійця в рингу. А тепер його роль зіграє знаменитий боксер-співвітчизник Олександр Усик.

Вовчанчин одружений і має дочку на ім’я Злата. Захоплюється байкінгом, співпрацює із харківським байк-клубом "Street Warriors".