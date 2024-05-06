"РФ підтримує український народ": знаменитий російський спортсмен став посміховиськом (відео)

Боєць ММА підтримує режим Путіна в Росії

Знаменитий російський боєць змішаного стилю Федір Ємельяненко висловився про війну в Україні. До слова, "Останній імператор" у своєму крайньому бою програв нокаутом.

Відповідний коментар Ємельяненка наводить YouTube-канал УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ. За словами спортсмена, РФ підтримує український народ, а воює з "фашистами" та "нацистами". Примітно, що Федір народився у Рубіжному на Луганщині.

"Ми воюємо не з братнім народом, а з фашистами, нацистами та націоналістами. А братній народ ми підтримуємо. Для будь-якої православної людини, яка вірить, те, що зараз відбувається в Україні, що зараз відбувається між нашими народами, – велика трагедія.

Щонеділі ми читаємо молитви, щоб в українського народу спала ця завіса з очей, щоб припинився розкол у вірі нашої православної. Ми з великим болем переживаємо це", – сказав Ємельяненко.

У мережі висміяли слова Ємельяненка. Користувачі зазначили, що фашистів варто шукати у РФ, де влада не міняється.

Нагадаємо, брата Федора Олександра Омеляненка у 2023 році переміг блогера Євгена Єршова, щоправда, у мережі поєдинок назвали "алкоспектаклем". До цього Олександр влаштував п'яний дебош в аеропорту. Менеджер бійця повідомляв, що спортсмен спився у Москві.