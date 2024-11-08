Фанат "украв" обручку у бразильського футболіста Неймара: той вже відреагував (відео)

Момент потрапив на відео

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито фанат вкрав обручку у нападника саудівського футбольного клубу "Аль-Хіляль" та національної збірної Бразилії Неймара. Проте сам футболіст це спростував.

Раніше видання Sport.es опублікувало інформацію, що футболіст втратив обручку після того, як потиснув руку фанату під час вітання перед тренуванням. Інцидент нібито стався 4 листопада під час матчу Азійської ліги чемпіонів проти іранського "Естеглялю".

На кадрах, які потрапили на відео, видно, що спортсмен після спілкування з фанатом оглядає свої пальці, наче щось втратив. Пізніше деякі ЗМІ повідомили, що кільце вже нібито з'явилося у продажу за 15 тисяч євро.

Згодом Неймар спростував цю інформацію у коментарях на сторінці Fanatico Por Futebol у соціальній мережі. Проте пізніше пост, який прокоментував спортсмен, було видалено.

"Ви, хлопці, при своєму розумі? Лише за цей тиждень з'явилися три помилкові новини. Така велика платформа з багатьма передплатниками поширює недостовірну інформацію. Це ускладнює ситуацію… Прикро, що у Бразилії до мене ставляться таким чином", — написав Неймар.

Нагадаємо, футболіст рівненського "Вереса" Віталій Дахновський став героєм соціальних мереж після інтерв'ю одному з видань. Він розповів про своє навчання та ситуацію з бронюванням гравців від мобілізації.