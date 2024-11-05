Сейв сторіччя: унікальний момент у футболі потрапив на відео

Воротар-аматор застряг у сітці воріт, але все одно відбив м’яч

У Прем’єр-дивізіоні Східної футбольної ліги Південних графств у матчі "Бірстед" — "Фішер" воротар господарів зробив феноменальний порятунок воріт, який, напевно, увійде в історію гри мільйонів. До речі, минулого сезону українець Андрій Лунін оформив "сейв року" за "Реал".

Про невеликий подвиг воротаря "Бірстеда" Френкі Леонарда повідомляє ESPN. У виданні зазначили, що низка випадковостей призвела до найдивнішого сейву у футболі.

Під час гри Леонард далеко вийшов з воріт, через що ледь не пропустив гол дальнім ударом. Однак м'яч, на щастя для воротаря, влучив у поперечину та відлетів у поле. У цей момент Френкі зачепився шипами бутс за сітку воріт, а форвард "Фішера", що був першим на добиванні, завдав потужного удару. Неймовірно, але Леонард зумів зробити сейв, трохи пошкодивши конструкцію воріт. Після дивовижного порятунку рефері зупинив гру, щоб "звільнити" голкіпера.

"Мій найдивніший сейв у кар’єрі", — так прокоментував цей епізод Леонард. До речі, Френкі мріє стати професійним футболістом.

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