Були 20 років разом, але... Як легендарний воротар Пятов та його дружина виглядали в молодості (фото)

Легендарний український футболіст зараз займається шлюборозлучним процесом

Колишній воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій Пятов розлучається з дружиною Юлією. Кіпер завершив кар’єру гравця у 2023 році та зайнявся тренерською роботою.

Ініціатором розлучення виступила Юлія, яка подала позов про розлучення наприкінці жовтня. Про причини розколу в сім’ї нічого не відомо, проте Андрій взяв провину на себе.

Юлія та Андрій познайомилися в середині нульових в одному із фітнес-центрів. А вже 2005 року пара зіграла весілля. Подружжя виховує чотирьох дітей: трьох дівчаток – Дар’ю (2006 року народження), Мілану (2009) та Маю (2014), та сина Лева (2019).

Андрій та Юлія Пятові

Сім’я Пятових

Як виглядає Юлія Пятова зараз

Юлія Пятова

Андрій та Юлія у своїх соцмережах вже прокоментували шлюборозлучний процес.

"Всі ми люди, зі своїми гріхами та помилками. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала і робила все, щоб зберегти сім’ю — найдорожче, що в нас було. Мені не вдалося виправдати надій ..." — написав Андрій.

"Зрад не було, скандалів не було. Рішення болюче, але зважене. І колись Андрій розповість нашу історію, якщо захоче. Андрій — прекрасна людина, зразковий батько, і він і залишиться таким у моєму житті", — зазначила Юлія.

Нагадаємо, "Шахтар" в українському Класико не зумів перемогти "Динамо" (1:1). Крім того, Гірники досі не забивали у Лізі чемпіонів.