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Були 20 років разом, але... Як легендарний воротар Пятов та його дружина виглядали в молодості (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Андрій Пятов із дружиною Юлією Новина оновлена 05 листопада 2024, 11:51
Андрій Пятов із дружиною Юлією. Фото instagram.com/piatova

Легендарний український футболіст зараз займається шлюборозлучним процесом

Колишній воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій Пятов розлучається з дружиною Юлією. Кіпер завершив кар’єру гравця у 2023 році та зайнявся тренерською роботою.

Ініціатором розлучення виступила Юлія, яка подала позов про розлучення наприкінці жовтня. Про причини розколу в сім’ї нічого не відомо, проте Андрій взяв провину на себе.

Юлія та Андрій познайомилися в середині нульових в одному із фітнес-центрів. А вже 2005 року пара зіграла весілля. Подружжя виховує чотирьох дітей: трьох дівчаток – Дар’ю (2006 року народження), Мілану (2009) та Маю (2014), та сина Лева (2019).

Андрій та Юлія Пятові
Андрій та Юлія Пятові
Сім’я Пятових
Сім’я Пятових

Як виглядає Юлія Пятова зараз

Юлія Пятова
Юлія Пятова

Андрій та Юлія у своїх соцмережах вже прокоментували шлюборозлучний процес.

"Всі ми люди, зі своїми гріхами та помилками. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала і робила все, щоб зберегти сім’ю — найдорожче, що в нас було. Мені не вдалося виправдати надій ..." — написав Андрій.

"Зрад не було, скандалів не було. Рішення болюче, але зважене. І колись Андрій розповість нашу історію, якщо захоче. Андрій — прекрасна людина, зразковий батько, і він і залишиться таким у моєму житті", — зазначила Юлія.

Нагадаємо, "Шахтар" в українському Класико не зумів перемогти "Динамо" (1:1). Крім того, Гірники досі не забивали у Лізі чемпіонів.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Андрій Пятов