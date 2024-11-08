Фанат "украл" обручку у бразильского футболиста Неймара: тот уже отреагировал (видео)

Момент попал на видео

В СМИ появилась информация о том, что якобы фанат украл обручальное кольцо у нападающего саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" и национальной сборной Бразилии Неймара. Однако сам футболист это опроверг.

Ранее издание Sport.es опубликовало информацию, что футболист лишился кольца после того, как пожал руку фанату во время приветствия перед тренировкой. Инцидент якобы произошел 4 ноября во время матча Азиатской лиги чемпионов против иранского "Эстегляля".

На попавших на видео кадрах видно, что спортсмен после общения с фанатом осматривает свои пальцы, словно что-то потерял. Позже некоторые СМИ сообщили, что кольцо уже якобы появилось в продаже за 15 тысяч евро.

Неймар опроверг эту информацию в комментариях на странице Fanatico Por Futebol в социальной сети. Однако позже пост, прокомментированный спортсменом, был удален.

"Вы, ребята, в своем уме? Только за эту неделю появились три фейковых новости. Такая большая платформа с большим числом подписчиков распространяет недостоверную информацию. Это усложняет ситуацию… Обидно, что в Бразилии ко мне относятся таким образом", — написал Неймар.

Напомним, футболист ровенского "Вереса" Виталий Дахновский стал героем социальных сетей после интервью одному из изданий. Он рассказал о своей учебе и ситуации с бронированием игроков от мобилизации.