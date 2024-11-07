Мудрик забив супергол за "Челсі" у єврокубку (відео)

Український футболіст чудово грає у єврокубку

У четвер, 7 листопада, лондонський "Челсі" приймає вірменський "Ноах" у рамках матчу 3-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА. Паралельно у Гамбурзі "Динамо" грає з "Ференцварошем" у Лізі Європи.

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик забив супергол у цьому поєдинку. Про це повідомляє "Телеграф".

На 39-й хвилині першого тайму лондонці організували блискучу контратаку прямо від своїх воріт. Михайло отримав м’яч поблизу чужого штрафного майданчика, зробив кілька кроків у напрямку воріт і пальнув прямо в "дев’ятку" — без шансів для голкіпера.

Таким чином, Мудрик забив свій другий гол у Лізі конференцій 2024/25. Також на його рахунку 3 гольові передачі. Додамо, що Михайло з трьома гольовими передачами перед цим туром займав перше місце в топі асистентів серед усіх гравців у трьох єврокубках, при цьому в Лізі конференцій було зіграно на гру менше.

Раніше повідомлялося, що український воротар Владислав Крапівцов зацікавив лондонський "Челсі". Футболіст зараз перебуває без клубу після того, як "Дніпро-1" припинив свою діяльність через фінансові проблеми.