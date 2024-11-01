Забув на кого вчиться: український футболіст зганьбився на питанні про ухилення від мобілізації

Гравець "Вереса" був максимально щирим

Футболіст рівненського "Вереса" Віталій Дахновський став героєм соціальних мереж після інтерв'ю одному з видань. Він розповів про своє навчання та ситуацію з бронюванням гравців від мобілізації.

Уривок розмови навів офіційний телеграм YouTube-каналу "Футбол 2.0". У розмові з журналістом, 25-річний півзахисник зізнався, що наразі здобуває освіту в коледжі, а тому поки не підпадає під мобілізацію.

Щоправда, у Дахновського виникли неабиякі труднощі з вимовою назви своєї спеціальності. Також він зізнався, що не дуже любить вчитися.

"Я вчуся на "гідеозію". Я просто не можу вимовити це слово. Я просто не знаю, як це називається", — мовив Дахновський.

Після підказки журналіста, що йдеться напевно про геодезиста, футболіст підтвердив це.

"Ну от правильно, так", — мовив спортсмен.

Говорячи про свої подальші плани щодо освіти, Дахновський відверто заявив: "Потім ще на магістра, напевно, піду, якщо зможу вчитись, бо я не дуже люблю вчитись".

Щодо актуального питання бронювання футболістів УПЛ від мобілізації, гравець "Вереса" також був максимально щирим.

"Ну, типу на даний момент ми такі самі люди як всі, типу. Бронювання немає, на даний момент немає нічого. Як буде далі…", — мовив Дахновський та зізнався, що геть не розбирається в деталях цього процесу.

Для довідки:

Віталій Дахновський — український футболіст, лівий півзахисник рівненського "Вереса".

У дорослому футболі дебютував у сезоні 2016/17 років в складі "Львова", який грав в аматорському чемпіонаті України. Сезон 2017/18 років розпочав у складі "Львова" в Другій лізі України. Дебютував за "городян" у Другій лізі 15 липня 2017 року в переможному (4:3) домашньому поєдинку 1-го туру Другої ліги проти чернівецької "Буковину".

Віталій вийшов на поле на 76-ій хвилині, замінивши Юрія Шпирку. Під час зимової перерви вище вказаного сезону перебрався у "Верес". Виступав за юнацьку та молодіжну команду клубу.

Потім виїхав за кордон, де грав за аматорський клуб "Космос" (Новотанець). 1 липня 2019 року підписав контракт з "Віслою" (Сандомир), у футболці якого виступав до 23 серпня 2020 року. Після цього повернувся до України, де уклав договір з "Вересом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому спортсмени та ведучі "марафону" можуть уникнути мобілізації, і чи варто позбавити їх цієї можливості.