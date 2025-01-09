"Перед тварюками не треба плазувати": російський тренер хоче розбити всю Європу

Срібний призер Євро-1972 мріє про гегемонію Росії

Колишній нападник московського та мінського "Динамо", збірної СРСР, а нині футбольний тренер Анатолій Байдачний вважає, що Росія не повинна плазувати через міжнародні санкції. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Відповідний коментар 72-річного Байдачного наводить legalbet.ru. Анатолій пропонує розбити всю Європу для того, щоб Росія вирішувала усі питання у міжнародному спорті.

"Я за те, щоб не Росію повернули в міжнародні змагання, а щоб Росія їх усіх повернула. Досить вже плазувати перед кожною ###### [істотою]. Коли ми їх розіб’ємо, що нічого не залишиться, тоді їх повертатимемо. І європейців і всіх.

Перед тварюками не треба плазувати ніколи. Ми їх завжди били й битимемо! Встановлюватимемо свої правила, вистачить їх прощати. Росія має дозволяти, хтось десь гратиме чи ні.

Я взагалі не розумію, як можна без прапора на змагання виходити. Не уявляю, щоби ми в СРСР вийшли без прапора!

Росія має об’єднувати та вирішувати, хто виступатиме на міжнародній арені. Ми повинні просто перемогти, тоді все вирішиться. Після Великої Вітчизняної не було жодних перешкод”, – заявив Байдачний.

У мережі лише посміялися зі слів футбольного ветерана.

Нагадаємо, восени 2023 року УЄФА хотів повернути на міжнародну арену жіночу та чоловічу юнацькі збірні Росії (U-17), проте під загрозою бойкоту європейських країн Союз скасував своє рішення. Зазначимо, 2025 року УЄФА допустив юнацьку збірну РФ U-16 до міжнародного турніру.